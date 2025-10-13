Amazon Visa: Diese Vor- und Nachteile bietet die kostenlose Kreditkarte

Ihr seid auf der Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte und kauft gerne bei Amazon ein? Dann solltet ihr jetzt weiterlesen.

Die Amazon Visa-Kreditkarte hat keine Jahresgebühr, aber dafür ein praktisches Punkte-Programm, bei dem ihr während jedes Einkaufs – ob bei Amazon.de oder anderswo – Punkte sammelt. Die gesammelten Punkte lassen sich dann für zukünftige Einkäufe auf Amazon.de einlösen.

Die Amazon-Kreditkarte auf einen Blick

Bei der Amazon-Kreditkarte handelt es sich um eine kostenlose Kreditkarte ohne Jahresgebühr. Ihr benötigt kein neues Bankkonto und könnt ganz einfach euer bestehendes Girokonto mit der Karte verbinden.

Darüber hinaus gibt es zudem auch eine Startgutschrift. Prime-Kunden erhalten 15 Euro Startgutschrift und ehemalige Kunden der Amazon-Kreditkarte bekommen sogar 25 Euro

Doch das Beste ist wohl das Punkte-Programm, bei dem ihr mit jedem Amazon-Einkauf 1 Prozent des Kaufbetrags als Gutschrift für künftige Amazon-Einkäufe sammelt. Wenn ihr mit der Karte bei anderen Händlern bezahlt, bekommt ihr immerhin noch 0,5 Prozent zurück. Besonders spannend für Prime-Kunden ist außerdem, dass ihr an an ausgewählten Angebotstagen, wie z. B. Prime Day oder Black Friday eine 2 Prozent Gutschrift erhaltet.

Für wen lohnt sich die Kreditkarte?

Für Amazon-Vielkäufer.

Für alle, die eine kostenlose Kreditkarte mit Punkte-Programm möchten.

Für Menschen mit negativer Schufa.

Für alle, die nicht häufig bei Amazon einkaufen.

Es handelt sich um eine Visa-Karte mit den dazugehörigen Vorteilen wie die Nutzung als Online-Zahlungsmittel, Auslandseinsatz, Bargeldabhebung und Online-Banking via App. Es sind Voll- und Teilzahlungen für die Rückzahlung möglich. Das Kündigen der Amazon-Kreditkarte ist jederzeit möglich. Kontaktloses Bezahlen ist möglich mit Google Pay, Apple Pay wird leider bisher nicht unterstützt

Alle Informationen zur Amazon-Kreditkarte auf einen Blick

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Ihr müsst volljährig sein, in Deutschland wohnen und eine Bonitätsprüfung bestehen. Zusätzlich ist ein einmaliges Ausweisen per PostIdent oder VideoIdent-Verfahren.

Wie gleiche ich mein Kreditkartenkonto aus?

Alle Zahlung werden per monatlicher Lastschrift vom Girokonto ausgeglichen. Das könnt ihr in in verschiedenen Raten von bis zu 100 Prozent machen. Bei einer 100-Prozent-Rückzahlung fallen außerdem keinerlei Zinsen an. Man kann zusätzlich auch bei Bedarf Geld überweisen, die Kontodaten erfährt man im Login-Bereich.

Wie funktioniert das Punkte-Programm?

Bezahlt ihr zum Beispiel etwas für 100 Euro mit der Visa-Kreditkarte bei Amazon.de, bekommt ihr einen Euro in Punkten zurück. Bei allen anderen Händlern, an der Tankstelle, im Restaurant etc. sind es immerhin noch 50 Cent.

Das sind Kleinstbeträge, die sich aber schnell „läppern“ und nach ein paar Monaten ordentliche Summen hervorbringen, je nachdem, wie viel man mit der Kreditkarte bezahlt. Nur mal als Beispiel: Zweimal an der Tankstelle für 50 Euro zapfen und kontaktlos mit der Amazon-Kreditkarte bezahlen bedeuten 50 Cent auf eurem Amazon-Guthabenkonto.

Beim nächsten Amazon-Kauf hat man die Möglichkeit, mithilfe der Punkte den Preis der Waren zu reduzieren. Dazu an der Kasse die Kreditkarte als Zahlungsmittel auswählen, den Punktestand aktualisieren und die Punkte einlösen.

Wie behalte ich meine Ausgaben im Blick?

Die Kreditkarte verwaltet ihr über die Amazon-Visa-Mobile-App. Hier könnt ihr eure Ausgaben sowie Punkte einsehen. Eine alternative Möglichkeit ist, sich im Browser einzuloggen. Hier könnt ihr euch die App für die Amazon-Kreditkarte herunterladen:

Amazon Visa Openbank S.A.

Amazon Visa Openbank S.A.

Die Amazon-Visa-App ist sehr übersichtlich. So habt ihr eure Ausgaben und gesammelten Punkte stets im Blick. (© Amazon)

Kann ich mit der Amazon-Kreditkarte kontaktlos zahlen?

Ja, die Karte hat einen NFC-Chip. Damit kann man fast überall kontaktlos zahlen. Bei größeren Beträgen (derzeit meist ab 50 Euro) ist dafür eine PIN notwendig – wir empfehlen diese frühzeitig einzurichten.

Die Kreditkarte ist zudem mit Google Pay kompatibel. Das heißt, ihr bekommt bei jedem Einkauf mit dem Handy – egal ob an der Tankstelle oder im Supermarkt – 0,5 Prozent als Guthaben auf euer Amazon-Konto gutgeschrieben. Über die Zeit kommt da ein ganz schönes Sümmchen zusammen!

Fazit zur Amazon-Kreditkarte

Die Amazon-Kreditkarte lohnt sich insbesondere für Prime-Kunden, die bereits die Vorgänger-Kreditkarte zu schätzen wussten. Damit spart ihr einfach bares Geld: Ihr bekommt bis zu 25 Euro als Startgutschrift und bis zu zwei Prozent in Punkten bei jedem Einkauf. Da kommt im Laufe der Zeit ordentlich was zusammen!

Wer nie bei Amazon einkauft, für den lohnt sich die Kreditkarte natürlich nicht. Auch iPhone-User schauen in die Röhre, weil Apple Pay nicht unterstützt wird. Wenn ihr dennoch mit eurem iPhone kontaktlos bezahlen wollt, solltet ihr die folgenden Alternativen kennen. Bei manchen profitiert ihr sogar von einem Willkommensbonus.