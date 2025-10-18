Amazon: Zahlungsproblem? So bekommt ihr eure Bestellung wieder in Gang

Plötzlich erscheint bei einer Amazon-Bestellung die Meldung „Zahlungsänderung erforderlich“. Ein Grund für die Ablehnung wird nicht genannt. Immerhin: Das bedeutet nicht automatisch ein gesperrtes Konto – meist liegt es an Problemen mit der gewählten Zahlungsart. Wir erklären, welche Ursachen es gibt und wie ihr das Problem schnell beheben könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was also bedeutet die Meldung bei Amazon?

Die Meldung ist auf eine Routineprüfung des Amazon-Systems zurückzuführen. Hiernach wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, durch die eine Zahlung über das gewählte Zahlungsmittel nicht möglich ist.

Erscheint die Meldung, ist oft nur noch eine Zahlung per Kreditkarte oder über Amazon-Guthaben möglich.

Die Zahlungsoption muss innerhalb von zehn Tagen geändert werden. Andernfalls wird die Bestellung storniert.

Solltet ihr keine Kreditkarte besitzen, weist Amazon auf kostenlose Prepaid-Kreditkarten oder auf die Amazon-Guthabenkarten als Alternative hin.

Laut eigener Angabe kann der Kundenservice bei der Meldung nicht weiterhelfen.

So fordert Amazon euch auf, eure Zahlungsart zu ändern. (© GIGA)

Anzeige

Mögliche Gründe, warum Zahlungen scheitern

Eine eindeutige Ursache ist nicht auszumachen. Häufig steckt einer dieser Gründe dahinter:

Abgelaufene oder ungültige Karten

Fehlgeschlagener Bankeinzug – dieser wird heute häufiger abgelehnt, besonders bei neuen Konten oder nach Rücklastschriften

Sehr hoher Bestellwert, der ungewöhnlich für euer Konto ist

Abweichende Lieferadresse, zum Beispiel eine Packstation

Kurze Bestellhistorie, vor allem bei Neukunden

Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzliche Prüfungen oder Zwei-Faktor-Authentifizierung

Offene oder geplatzte Rechnungen aus der Vergangenheit

Viele Kunden berichten im Amazon-Forum, dass der Support bei dieser Meldung nicht immer direkt helfen kann.

Diese Zahlungsarten könnt ihr generell nutzen

Amazon unterstützt mehrere Optionen, die ihr jederzeit im Konto verwalten könnt:

Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express)

Debitkarten

Bankeinzug (eingeschränkt)

Amazon-Guthaben und Geschenkkarten

Anzeige

Tipp: PayPal wird in Deutschland nicht direkt unterstützt, lässt sich aber über den Kauf von Gutscheinen nutzen.

Wenn gar keine Zahlungsart mehr akzeptiert wird

Wenn Amazon alle eure Zahlungsarten ablehnt, gibt es ein paar Möglichkeiten, trotzdem weiter einzukaufen. Eine einfache Lösung ist, euer Konto mit einem Amazon-Gutschein aufzuladen, um Zahlungen direkt darüber abzuwickeln.

Darüber hinaus solltet ihr eure Bank oder den Kartenanbieter kontaktieren, um zu prüfen, ob eventuell Freigaben oder Sicherheitsfunktionen die Abbuchung blockieren. Zusätzlich bietet die Amazon-Hilfeseite die Möglichkeit, direkt den Support zu kontaktieren und das Problem klären zu lassen.