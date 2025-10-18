Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Amazon: Zahlungsproblem? So bekommt ihr eure Bestellung wieder in Gang

Martin Maciej
Martin Maciej,
3 min Lesezeit
Frau mit Kreditkarte am Laptop.
So geht ihr vor, wenn Amazon beim Bezahlen eine Zahlungsänderung verlangt. (© IMAGO / YAY Images / Bearbeitung GIGA)
Plötzlich erscheint bei einer Amazon-Bestellung die Meldung „Zahlungsänderung erforderlich“. Ein Grund für die Ablehnung wird nicht genannt. Immerhin: Das bedeutet nicht automatisch ein gesperrtes Konto – meist liegt es an Problemen mit der gewählten Zahlungsart. Wir erklären, welche Ursachen es gibt und wie ihr das Problem schnell beheben könnt.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Was also bedeutet die Meldung bei Amazon?
  2. 2.Mögliche Gründe, warum Zahlungen scheitern
  3. 3.Diese Zahlungsarten könnt ihr generell nutzen
  4. 4.Wenn gar keine Zahlungsart mehr akzeptiert wird

Was also bedeutet die Meldung bei Amazon?

Die Meldung ist auf eine Routineprüfung des Amazon-Systems zurückzuführen. Hiernach wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, durch die eine Zahlung über das gewählte Zahlungsmittel nicht möglich ist.

zahlungsaenderung-erforderlich
So fordert Amazon euch auf, eure Zahlungsart zu ändern. (© GIGA)
Mögliche Gründe, warum Zahlungen scheitern

Eine eindeutige Ursache ist nicht auszumachen. Häufig steckt einer dieser Gründe dahinter:

  • Abgelaufene oder ungültige Karten
  • Fehlgeschlagener Bankeinzug – dieser wird heute häufiger abgelehnt, besonders bei neuen Konten oder nach Rücklastschriften
  • Sehr hoher Bestellwert, der ungewöhnlich für euer Konto ist
  • Abweichende Lieferadresse, zum Beispiel eine Packstation
  • Kurze Bestellhistorie, vor allem bei Neukunden
  • Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzliche Prüfungen oder Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Offene oder geplatzte Rechnungen aus der Vergangenheit

Viele Kunden berichten im Amazon-Forum, dass der Support bei dieser Meldung nicht immer direkt helfen kann.

Diese Zahlungsarten könnt ihr generell nutzen

Amazon unterstützt mehrere Optionen, die ihr jederzeit im Konto verwalten könnt:

  • Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express)
  • Debitkarten
  • Bankeinzug (eingeschränkt)
  • Amazon-Guthaben und Geschenkkarten
Tipp: PayPal wird in Deutschland nicht direkt unterstützt, lässt sich aber über den Kauf von Gutscheinen nutzen.

Wenn gar keine Zahlungsart mehr akzeptiert wird

Wenn Amazon alle eure Zahlungsarten ablehnt, gibt es ein paar Möglichkeiten, trotzdem weiter einzukaufen. Eine einfache Lösung ist, euer Konto mit einem Amazon-Gutschein aufzuladen, um Zahlungen direkt darüber abzuwickeln.

Darüber hinaus solltet ihr eure Bank oder den Kartenanbieter kontaktieren, um zu prüfen, ob eventuell Freigaben oder Sicherheitsfunktionen die Abbuchung blockieren. Zusätzlich bietet die Amazon-Hilfeseite die Möglichkeit, direkt den Support zu kontaktieren und das Problem klären zu lassen.

