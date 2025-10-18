Amazon: Zahlungsproblem? So bekommt ihr eure Bestellung wieder in Gang

Plötzlich erscheint bei einer Amazon-Bestellung die Meldung „Zahlungsänderung erforderlich“. Ein Grund für die Ablehnung wird nicht genannt. Immerhin: Das bedeutet nicht automatisch ein gesperrtes Konto – meist liegt es an Problemen mit der gewählten Zahlungsart. Wir erklären, welche Ursachen es gibt und wie ihr das Problem schnell beheben könnt.
Was also bedeutet die Meldung bei Amazon?
Die Meldung ist auf eine Routineprüfung des Amazon-Systems zurückzuführen. Hiernach wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, durch die eine Zahlung über das gewählte Zahlungsmittel nicht möglich ist.
- Erscheint die Meldung, ist oft nur noch eine Zahlung per Kreditkarte oder über Amazon-Guthaben möglich.
- Die Zahlungsoption muss innerhalb von zehn Tagen geändert werden. Andernfalls wird die Bestellung storniert.
- Solltet ihr keine Kreditkarte besitzen, weist Amazon auf kostenlose Prepaid-Kreditkarten oder auf die Amazon-Guthabenkarten als Alternative hin.
- Laut eigener Angabe kann der Kundenservice bei der Meldung nicht weiterhelfen.
Mögliche Gründe, warum Zahlungen scheitern
Eine eindeutige Ursache ist nicht auszumachen. Häufig steckt einer dieser Gründe dahinter:
- Abgelaufene oder ungültige Karten
- Fehlgeschlagener Bankeinzug – dieser wird heute häufiger abgelehnt, besonders bei neuen Konten oder nach Rücklastschriften
- Sehr hoher Bestellwert, der ungewöhnlich für euer Konto ist
- Abweichende Lieferadresse, zum Beispiel eine Packstation
- Kurze Bestellhistorie, vor allem bei Neukunden
- Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzliche Prüfungen oder Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Offene oder geplatzte Rechnungen aus der Vergangenheit
Viele Kunden berichten im Amazon-Forum, dass der Support bei dieser Meldung nicht immer direkt helfen kann.
Diese Zahlungsarten könnt ihr generell nutzen
Amazon unterstützt mehrere Optionen, die ihr jederzeit im Konto verwalten könnt:
- Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express)
- Debitkarten
- Bankeinzug (eingeschränkt)
- Amazon-Guthaben und Geschenkkarten
Tipp: PayPal wird in Deutschland nicht direkt unterstützt, lässt sich aber über den Kauf von Gutscheinen nutzen.
Wenn gar keine Zahlungsart mehr akzeptiert wird
Wenn Amazon alle eure Zahlungsarten ablehnt, gibt es ein paar Möglichkeiten, trotzdem weiter einzukaufen. Eine einfache Lösung ist, euer Konto mit einem Amazon-Gutschein aufzuladen, um Zahlungen direkt darüber abzuwickeln.
Darüber hinaus solltet ihr eure Bank oder den Kartenanbieter kontaktieren, um zu prüfen, ob eventuell Freigaben oder Sicherheitsfunktionen die Abbuchung blockieren. Zusätzlich bietet die Amazon-Hilfeseite die Möglichkeit, direkt den Support zu kontaktieren und das Problem klären zu lassen.