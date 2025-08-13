Amazon zieht den Schlussstrich: Wer ein Android-Handy hat, bleibt auf der Strecke

Falls ihr Amazons App-Store auf Android-Handys nutzt, ist jetzt Endspurt angesagt.

Amazon macht Ernst: Nach der Ankündigung im Februar zieht der Konzern nun den Stecker für seinen eigenen App-Store. Ab dem 20. August 2025 gibt es weder Support noch die Garantie, dass installierte Apps weiterlaufen. Auch neue Inhalte oder Updates entfallen komplett. Künftig will sich Amazon voll auf Fire Tablets, Fire TV & Co. konzentrieren und den Android-Markt verlassen.

Das Aus für eine alternative App-Quelle

Der Amazon-App-Store galt lange als kleiner, aber feiner Gegenpol zum Google Play Store. In Kürze verschwindet er jedoch vollständig von Android-Geräten. Auch bereits installierte Apps könnten dann unbrauchbar werden, etwa durch Abstürze oder Funktionsausfälle (Quelle: AndroidCentral).

Für Entwickler kam das Ende nicht überraschend: Seit Februar durften keine neuen Apps mehr eingestellt werden. Updates für bestehende Anwendungen wurden bisher noch ausgeliefert, hören zum Stichtag aber ebenfalls auf.

Als Grund nennt Amazon die stark gesunkene Nutzung auf Android. Die meisten greifen inzwischen nur noch über firmeneigene Geräte auf den Store zu. Statt in eine immer kleinere Zielgruppe zu investieren, will man die eigenen Plattformen verbessern und ausbauen.

Amazon Coins – weg oder zurück aufs Konto

Auch die digitale Währung Amazon Coins wird eingestellt. Wer noch Guthaben besitzt, erhält es nach dem 20. August zurück. Details zur Abwicklung ließ Amazon bisher noch offen. Wer seine Coins lieber einlösen will, sollte dies in den nächsten Tagen tun.

Für Android-Nutzer heißt es jetzt: Überprüft, welche Apps ihr regelmäßig über den Amazon-App-Store nutzt, und sucht euch, beispielsweise im Google Play Store, mögliche Alternativen. Nach dem 20. August ist der App-Store ausschließlich auf Fire-Geräten verfügbar – Android-Nutzer müssen sich vom gelben Einkaufswagen-Icon endgültig verabschieden.