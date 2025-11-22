Amazons Besserwisser-Funktion: So erfahrt ihr in Prime Video mehr über eure Lieblingsfilme

Amazon X-Ray zeigt euch bei Prime Video auf einen Blick, wer in der aktuellen Szene zu sehen ist und welche Musik gerade läuft. Viele stoßen zufällig auf die Funktion – doch was steckt wirklich dahinter und wie könnt ihr sie sinnvoll nutzen?

Was ist „X-Ray“ bei Amazon-Filmen?

Amazon X-Ray bietet sich an, wenn ihr jemanden kurz in einem Film seht und euch fragt, wie der Name des Schauspielers ist. Ihr erfahrt oft nicht nur Vor- und Nachnamen, sondern könnt euch viele weitere Informationen anzeigen lassen. Für die Daten greift Amazon auf die Datenbank von IMDb (Internet Movie Database) zu.

Die X-Ray-Funktion steht in der Amazon-Prime-Video-App unter anderem auf folgenden Geräten zur Verfügung:

Amazon Fire TV

Android-Smartphones und -Tablets

iPhones und iPads

Prime Video im Browser

Apple TV

Seht ihr dieses Zeichen, gibt es für den Inhalt „X-Ray“-Infos (© amazon.de)

Voraussetzung ist, dass der Film oder die Serie mit „X-Ray“-Informationen ausgestattet ist. Das erkennt ihr am kleinen „X-Ray“-Symbol im Startbildschirm des jeweiligen Titels. Beim Fire-TV-Gerät könnt ihr zum Beispiel während der Wiedergabe auf der Fernbedienung die „Nach oben“-Taste drücken, um zu erfahren, welche Schauspieler gerade zu sehen sind.

Ähnlich wie bei einer Film-DVD könnt ihr über X-Ray gezielt Szenen eines Films ansteuern, ohne vor- und zurückspulen zu müssen. Je nach Titel gibt es zusätzlich Trivia, Informationen zur Musik, „Behind-the-Scenes-Infos“ und mehr.

„X-Ray“ auch bei Amazon Music und Kindle

„X-Ray“ gibt es aber nicht nur für Filme und Serien, sondern weitere Medienangebote bei Amazon. Spielt ihr Songs über die Amazon-Music-App ab, findet ihr das X-Ray-Symbol im Wiedergabefenster. Dort erfahrt ihr neben dem aktuellen Interpreten auch, wer das gerade laufende Lied geschrieben und produziert hat, welche Studiomusiker beteiligt sind und gegebenenfalls, auf welchen öffentlichen Playlists der Song enthalten ist.

Kindle-Nutzer finden die X-Ray-Funktion auch bei E-Books. Hier könnt ihr Bücher gezielt nach Seiten, Kapiteln, anderen Büchern, Personen oder Begriffen durchsuchen. Für weitere Informationen werdet ihr auf Wikipedia oder andere E-Books weitergeleitet.