Amazons Bestsellerliste lügt nicht: Diese iPhones dominieren den Smartphone-Markt

Amazons Zahlen zeigen etwas, das Apple-Fans freuen – und die Konkurrenz nervös machen dürfte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat es schon wieder geschafft: In Amazons aktueller Bestsellerliste für Smartphones führt der iPhone-Hersteller das Feld klar an. Gleich sechs iPhones schaffen es unter die Top 10 – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die neuen Modelle nach knapp zwei Monaten am Markt bereits voll etabliert sind. Besonders stark: das iPhone 17 Pro, das sich an die Spitze setzt (Quelle: Amazon).

Anzeige

iPhone räumt ab: Sechs Modelle in den Top 10 bei Amazon

Ein Blick auf Amazons Ranking zeigt ein klares Bild: Platz 1 geht an das iPhone 17 Pro, das derzeit schlichtweg alles überstrahlt. Überraschend folgt auf Platz 2 das iPhone 16e – das günstigste aktuelle Modell, das offenbar genau den Nerv vieler Käufer trifft. Den dritten Platz sichert sich das iPhone 17 und macht damit das Apple-Trio an der Spitze perfekt.

60 Prozent der Top-10-Handys bei Amazon stammen von Apple. (© Amazon Screenshot)

Doch damit nicht genug: Auch das iPhone 17 Pro Max landet in den Top 10 – aktuell auf Platz 5. Branchenkenner sind sich sicher: Wenn Apple besser liefern könnte, stünde das große Flaggschiff wohl noch weiter vorn. Das iPhone 16 schafft es auf Platz 8, und sogar das iPhone 15 hält sich tapfer auf Platz 9. Mit anderen Worten: Apple belegt mehr als die Hälfte der Bestsellerliste. Eine Dominanz, die sonst kaum ein Hersteller im hart umkämpften Smartphone-Markt vorweisen kann.

Anzeige

Konkurrenz nur Zuschauer

Die Konkurrenz kommt da nicht hinterher. Nur vier Nicht-Apple-Geräte schaffen es überhaupt in die Top 10:

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 14

Platz 6: Samsung Galaxy A16

Platz 7: Google Pixel 9a

Platz 10: Samsung Galaxy A56

Damit bestätigt sich, was sich bereits seit Jahren zeigt: Apple und Samsung dominieren, während Marken wie Xiaomi und Google in bestimmten Preisklassen zwar Achtungserfolge feiern, aber insgesamt nicht mithalten können.

iPhone Air floppt trotz Preissenkung

Ein echter Wermutstropfen bleibt allerdings: Das iPhone Air enttäuscht. Trotz einer kräftigen Preissenkung um 200 Euro bei Amazon findet das schlanke Modell kaum Käufer. In Amazons Ranking reicht es derzeit nur für Platz 17 – weit abgeschlagen und damit außerhalb der Sichtweite der Bestsellerliste.

Offenbar ist der Kompromiss aus Preis und Leistung für viele Nutzer nicht attraktiv genug. Wer sparen will, greift zum iPhone 16e oder iPhone 17 – wer Leistung will, nimmt gleich das 17 Pro oder Pro Max. Für das iPhone Air bleibt da wenig Platz.

Anzeige

Apple dominiert – und kann sich kleine Misserfolge leisten

Unterm Strich zeigt Amazons Bestsellerliste einmal mehr: Apple bleibt gegenwärtig das Maß aller Dinge. Auch wenn nicht jedes Modell ein Kassenschlager ist, überstrahlt die schiere Präsenz der iPhones den gesamten Markt.

Sechs von zehn Geräten stammen aus Cupertino – das ist keine bloße Momentaufnahme, sondern eine Machtdemonstration. Selbst kleine Rückschläge wie das schwächelnde iPhone Air dürften Apple kaum schlaflose Nächte bereiten.