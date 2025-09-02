Amazons E-Book-Geschenke: Heute gibt’s wieder 15 kostenlose Bücher

Braucht Ihr Bücher-Nachschub? Die folgenden E-Books könnt ihr kostenlos für euren Kindle-Reader herunterladen und ins digitale Regal stellen. 5 Mal Liebe, 5 Mal Fantasy und 5 Mal Spannung warten auf euch.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verführerische Nähe (Die Whitley-Brüder 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:29 Uhr

Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:31 Uhr

Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:31 Uhr

Kings of Crown: Eiserner Wille (MM Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:33 Uhr

Der Vertrag: Unter Vertrag I Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:34 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Götter sind nicht tot 1: Versprechen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:35 Uhr

Die Klinge der Engel: Karma-Roman (Karma-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:39 Uhr

Sangreal :Die Templer-Aktien": "Sie erfanden das moderne Bankwesen. Jetzt kontrollieren sie das digi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:42 Uhr

Drachenfürst des Gefrorenen Nordens: Keine Helden. Keine Prophezeiungen. Nur Rache, Magie und Eis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:43 Uhr

Valeria: Die Schwertkämpferin (Dark Fantasy Komödie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:47 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Die neue Nachbarin (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:32 Uhr

Damit Wir Nicht Vergeben (Detektivin Liz Moorland 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:36 Uhr

Diebesmeile (Die-Ryan-Lock-Roman 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:38 Uhr

Die geheime Tür am Falderndelft: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:45 Uhr

Blutiges Geheimnis: Der dritte Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer (Stuttgart-Kr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:46 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sprich im Rhythmus meines Herzens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 05:00 Uhr

Leise flüstert die Hoffnung - Letzter Punkt: Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 05:53 Uhr

Unterstützung seines Feindes (Die gebrochenen SEALs 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 07:11 Uhr

Fetching – Deutsche Ausgabe (Liebe von der Leine gelassen, Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 05:16 Uhr

Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 05:54 Uhr

SÜDLICHE MAGIE (SÜSSE TEE-HEXEN 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 05:33 Uhr

Das Diamantenriff: Ein Tropenthriller rund um Chase Gordon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 06:03 Uhr

Die Stimme meines Kindes: realer Psychothriller: Eine Mutter kämpft um die Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 06:55 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

