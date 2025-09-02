Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Amazons E-Book-Geschenke: Heute gibt’s wieder 15 kostenlose Bücher

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Braucht Ihr Bücher-Nachschub? Die folgenden E-Books könnt ihr kostenlos für euren Kindle-Reader herunterladen und ins digitale Regal stellen. 5 Mal Liebe, 5 Mal Fantasy und 5 Mal Spannung warten auf euch.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verführerische Nähe (Die Whitley-Brüder 1)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
Kings of Crown: Eiserner Wille (MM Romance)
Der Vertrag: Unter Vertrag I
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Götter sind nicht tot 1: Versprechen
Die Klinge der Engel: Karma-Roman (Karma-Trilogie 1)
Sangreal :Die Templer-Aktien": "Sie erfanden das moderne Bankwesen. Jetzt kontrollieren sie das digi
Drachenfürst des Gefrorenen Nordens: Keine Helden. Keine Prophezeiungen. Nur Rache, Magie und Eis.
Valeria: Die Schwertkämpferin (Dark Fantasy Komödie 1)
Krimis, Romane und Thriller

Die neue Nachbarin (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 1)
Damit Wir Nicht Vergeben (Detektivin Liz Moorland 1)
Diebesmeile (Die-Ryan-Lock-Roman 11)
Die geheime Tür am Falderndelft: Ostfrieslandkrimi
Blutiges Geheimnis: Der dritte Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer (Stuttgart-Kr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sprich im Rhythmus meines Herzens
Leise flüstert die Hoffnung - Letzter Punkt: Liebe
Unterstützung seines Feindes (Die gebrochenen SEALs 4)
Fetching – Deutsche Ausgabe (Liebe von der Leine gelassen, Buch 1)
Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi
SÜDLICHE MAGIE (SÜSSE TEE-HEXEN 1)
Das Diamantenriff: Ein Tropenthriller rund um Chase Gordon
Die Stimme meines Kindes: realer Psychothriller: Eine Mutter kämpft um die Wahrheit
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

