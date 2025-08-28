Amazons kostenlose E-Books – die Auswahl von heute: Drachen, Krimis, Vampire, Bestseller-Schnulze

Unter den aktuellen Gratis-Büchern gibt’s im Kindle-Shop einen meiner Favoriten: Nicht mein Märchen von E.M. Tippetts. Dass ich als Mann auf gute Schnulzen stehe, habe ich ja schon einmal gestanden. Nun gibt es den ersten Band einer hervorragend geschriebenen Reihe umsonst – und den Rest mit Kindle Unlimited.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Nicht mein Märchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:24 Uhr

Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:16 Uhr

Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:19 Uhr

Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:20 Uhr

Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:21 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:22 Uhr

Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:23 Uhr

Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:27 Uhr

Der Drachen-CEO vom Main Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:27 Uhr

Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:29 Uhr

Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman (100% Menschengeschrieben, ohne KI): Entführt. Beschützt. Beansprucht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:33 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:26 Uhr

Und dann klopft es an Deine Tür... Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:29 Uhr

Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:30 Uhr

Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:31 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Emely - (K)eine Liebe ohne Vergangenheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:03 Uhr

Always been you - Herzklopfen in Blossomville (Romantische Smalltown-Romance in New England 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 04:40 Uhr

Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:09 Uhr

Geheime Verführung (Geheime Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:39 Uhr

Vertrag der Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:16 Uhr

Schattenschleier: Deathborne (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 10:19 Uhr

Der Fátima-Code: Ein Thriller über das Dritte Geheimnis von Fátima – und die Wahrheit, die die Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:02 Uhr

Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:45 Uhr

Heartless Hunter (für Fans von Supernatural und dunklen, spicy Märchen) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:09 Uhr

Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 10:57 Uhr

Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 04:27 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.