  Amazons kostenlose E-Books – die Auswahl von heute: Drachen, Krimis, Vampire, Bestseller-Schnulze

Amazons kostenlose E-Books – die Auswahl von heute: Drachen, Krimis, Vampire, Bestseller-Schnulze

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Unter den aktuellen Gratis-Büchern gibt's im Kindle-Shop einen meiner Favoriten: Nicht mein Märchen von E.M. Tippetts. Dass ich als Mann auf gute Schnulzen stehe, habe ich ja schon einmal gestanden. Nun gibt es den ersten Band einer hervorragend geschriebenen Reihe umsonst – und den Rest mit Kindle Unlimited.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Nicht mein Märchen
Nicht mein Märchen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:24 Uhr
Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)
Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:16 Uhr
Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)
Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:19 Uhr
Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)
Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:20 Uhr
Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt
Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:21 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)
Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:22 Uhr
Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)
Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:23 Uhr
Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)
Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:27 Uhr
Der Drachen-CEO vom Main
Der Drachen-CEO vom Main
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:27 Uhr
Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)
Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:29 Uhr
Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman
Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman
(100% Menschengeschrieben, ohne KI): Entführt. Beschützt. Beansprucht.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:33 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)
Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:26 Uhr
Und dann klopft es an Deine Tür...
Und dann klopft es an Deine Tür...
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:29 Uhr
Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)
Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:30 Uhr
Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus
Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:31 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Emely - (K)eine Liebe ohne Vergangenheit
Emely - (K)eine Liebe ohne Vergangenheit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:03 Uhr
Always been you - Herzklopfen in Blossomville (Romantische Smalltown-Romance in New England 1)
Always been you - Herzklopfen in Blossomville (Romantische Smalltown-Romance in New England 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 04:40 Uhr
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 09:09 Uhr
Geheime Verführung (Geheime Serie 1)
Geheime Verführung (Geheime Serie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:39 Uhr
Vertrag der Nacht
Vertrag der Nacht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:16 Uhr
Schattenschleier: Deathborne (Band 1)
Schattenschleier: Deathborne (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 10:19 Uhr
Der Fátima-Code: Ein Thriller über das Dritte Geheimnis von Fátima – und die Wahrheit, die die Welt
Der Fátima-Code: Ein Thriller über das Dritte Geheimnis von Fátima – und die Wahrheit, die die Welt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:02 Uhr
Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und
Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 05:45 Uhr
Heartless Hunter (für Fans von Supernatural und dunklen, spicy Märchen)
Heartless Hunter (für Fans von Supernatural und dunklen, spicy Märchen)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 06:09 Uhr
Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1)
Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 10:57 Uhr
Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung
Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 04:27 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen" könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

