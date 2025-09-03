Anders als bei Samsung: Huawei feiert mit einem Smartphone großen Erfolg

Während sich bei Samsung das teuerste Top-Smartphone am besten verkauft, ist es bei Huawei ganz anders.

Huawei hat mit der Mate-70-Serie im vergangenen Jahr vier neue Smartphones auf den Markt gebracht. Nun zeigt ein Verkaufsbericht, dass nicht die teuren Premiumvarianten, sondern das Standardmodell die größte Fangemeinde hat.

Huawei Mate 70 ist besonders beliebt

Ganze 43 Prozent aller Verkäufe innerhalb der Serie entfallen auf das Huawei Mate 70 – ein klarer Sieg für das Basisgerät. Gründe dafür sind laut Marktbeobachtern vor allem das schlichte Design, die effiziente Hardware, eine ausdauernde Batterie und solide Softwarefunktionen.

Auch die anderen Varianten verkaufen sich, können aber nicht mithalten: Das Mate 70 Pro+ erreicht 21 Prozent Marktanteil, die regulären Pro-Versionen zusammen 29 Prozent. Das Luxusmodell Mate 70 RS Ultimate Design bleibt mit 7 Prozent ein Nischenprodukt. Insgesamt hat sich die Mate-70-Reihe inzwischen fast 7 Millionen Mal verkauft. Ziel sind 10 Millionen Einheiten bis Ende 2025 – eine Marke, die die Serie knacken könnte.

Huawei macht es anders als die Konkurrenz

Der Erfolg des Standardmodells ist ein deutlicher Fingerzeig. Während Wettbewerber wie Samsung vor allem mit Premiumvarianten im Markt glänzen wollen, zeigt sich bei Huawei: Viele Käufer legen mehr Wert auf solide Alltags-Features als auf High-End-Spezifikationen und zusätzliche Gimmicks. Dass das Basisgerät so stark nachgefragt ist, unterstreicht diesen Trend.

Für Huawei ist das ein wichtiges Signal. Seit den massiven US-Sanktionen 2019 musste der Konzern sein Smartphone-Geschäft praktisch neu aufbauen und setzt dabei auf eigene Kirin-Chips. Der Mate-70-Erfolg zeigt, dass diese Strategie aufgeht – zumindest im heimischen Markt China, wo Huawei Apple zuletzt immer stärker Marktanteile abjagen konnte (Quelle: HuaweiCentral).

Und die Zukunft? Huawei arbeitet bereits an der nächsten Generation. Die Mate-80-Serie ist für das vierte Quartal 2025 angekündigt und soll mit neuen Features punkten. Branchenbeobachter erwarten, dass Huawei die Erfolgsformel – solide Technik zum fairen Preis – auch hier fortsetzt. Ob dann wieder das Standardmodell die Käuferherzen erobert, bleibt abzuwarten.