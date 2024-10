Android 15 für Samsung-Smartphones erscheint viel später als gedacht

Eigentlich haben viele Besitzerinnen und Besitzer von Samsung-Smartphones gehofft, dass Android 15 und One UI 7 als großes Software-Update schon bald veröffentlicht werden. Das passiert nicht. Samsung plant einen Release erst in einigen Monaten. Erst mit dem Galaxy S25 soll die neue Android-Version erscheinen.

Samsung verteilt Android 15 erst 2025

Eigentlich wurde schon vor Wochen damit gerechnet, dass Samsung mit dem Beta-Test von Android 15 und One UI 7 startet und das finale Update einige Zeit später folgt. Das wird nicht passieren. Samsung hat auf seiner Entwicklerkonferenz einen offiziellen Zeitplan genannt. Entwickler werden in diesem Jahr noch Zugriff auf den Beta-Test bekommen, alle anderen werden bis 2025 warten müssen.

Samsung will Android 15 und One UI 7 erst mit der Vorstellung der neuen Galaxy-S25-Smartphones einführen. Die Updates für ältere Geräte könnten also Anfang Januar 2025 oder noch später erscheinen, wenn Samsung die neue Oberfläche zunächst nur für seine Top-Smartphones nutzen möchte.

Offizielle Gründe für diese massive Verzögerung hat Samsung nicht genannt. SamMobile geht aber davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass One UI 7 im Vergleich zu der aktuellen Version optisch und technisch sehr stark überarbeitet wird. So stark, dass sich die Einführung von Android 15 um Monate verzögert. Android 14 wurde Ende Oktober 2023 veröffentlicht. Android 15 kommt also mindestens zwei bis drei Monate später.

One UI 7: Größtes Update seit Jahren

Samsung hat One UI 7 also komplett überarbeitet und braucht zur Einführung mehr Zeit. Im Fokus stehen dabei drei Punkte:

Einfach: Zielgerichtete und einfache Benutzeroberfläche

Zielgerichtete und einfache Benutzeroberfläche Wirkungsvoll: Unverwechselbarer Eindruck von One UI

Unverwechselbarer Eindruck von One UI Emotional: Benutzeroberflächenelementen, die bei Benutzern eine positive emotionale Reaktion hervorrufen

Es wird wirklich interessant sein zu sehen, wie One UI 7 aussieht und sich im Vergleich zur alten Version verändert. Sobald weitere Details dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

