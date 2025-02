Android 15: Schlechte Nachrichten für alle, die ein älteres Samsung-Handy besitzen

Samsung arbeitet weiterhin fleißig am Update auf Android 15 und One UI 7 für ältere Smartphones. Die Erwartungen sind groß, denn das Unternehmen hat sich sehr viel mehr Zeit gelassen als sonst, um die neue Software-Version fertigzustellen. Die Vorfreude wird jetzt besonders für Besitzerinnen und Besitzer älterer Modelle etwas getrübt.

Samsung bringt nicht alle Neuerungen von One UI 7 auf ältere Smartphones

Samsung wird nicht alle Funktionen der neuen Benutzeroberfläche One UI 7.0 auf älteren Galaxy-Smartphones zur Verfügung stellen. Das „Now Brief“-Feature, das personalisierte Informationen intelligent aufbereitet, bleibt nur neueren Modellen vorbehalten. Laut Samsung benötigt die KI-Funktion sehr leistungsfähige Hardware, die in älteren Geräten schlicht fehlt (Quelle: SamMobile).

Die Samsung-Softwarechefin bestätigte in einem Interview, dass bestimmte Features der neuen One-UI-7-Oberfläche spezielle Hardware-Anforderungen haben. Besonders die Neural Processing Unit (NPU) spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese KI-Beschleuniger sind vor allem in aktuellen High-End-Chips verbaut und müssen eine gewisse Leistung aufweisen, um die neuesten Features ausführen zu können.

Für ältere und günstigere Galaxy-Smartphones will Samsung dennoch Alternativen anbieten. Features wie „Circle to Search“ funktionieren auch auf älteren Geräten, da sie hauptsächlich cloud-basiert arbeiten. Die Entwicklung von One UI 7.0 hat Samsung nach eigenen Angaben 2-3 Jahre gekostet. Der Hersteller verspricht, so viele Features wie möglich auch älteren Geräten zur Verfügung zu stellen – solange sie sich rein über Software realisieren lassen.

Vieles ist noch unklar

Welche Samsung-Smartphones von dem Unternehmen dabei als zu alt und nicht leistungsstark genug angesehen werden, ist nicht bekannt. Gilt das schon für die Galaxy-S24-Modelle? Oder doch erst bei noch älteren Smartphones? Sobald Android 15 mit One UI 7 für erste ältere Geräte ausgerollt wird, werden wir es alle erfahren.

Das erwartet euch mit Android 15:

