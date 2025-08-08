Android 16 bremst euer Handy aus: Das ist die Lösung

Den Lade-Turbo müsst ihr euch selbst zurückholen.

Mit Android 16 hat Google einen erweiterten Schutzmodus freigeschaltet, der Smartphones vor Angriffen über den USB-Anschluss absichern soll. Das klingt zwar gut, hat aber eine ungewohnte Nebenwirkung: Wer den Modus aktiviert, muss beim Schnellladen einen zusätzlichen Schritt einplanen.

Android 16: USB-Schutz macht Schnellladen komplizierter

Der erweiterte Schutzmodus fasst bekannte Funktionen wie Diebstahlschutz und Offline-Sperren mit neuen Tools zusammen. Eine davon ist die sogenannte USB Protection. Sie blockiert jede neue USB-Verbindung, solange das Smartphone gesperrt ist. So will Google Angriffe mit manipulierten Kabeln oder fremden Computern verhindern.

Für moderne Schnellladeverfahren wie USB Power Delivery ist das jedoch ein Hindernis. Diese benötigen einen kurzen Handshake zwischen Ladegerät und Smartphone, um die passende Spannung auszuhandeln. Bleibt dieser aus, fällt die Ladegeschwindigkeit auf Standardniveau zurück. Wird das Kabel im gesperrten Zustand eingesteckt, findet dieser Austausch nicht statt und das Handy lädt spürbar langsamer.

Bereits jetzt deuten Hinweise im Android-16-Code darauf hin, dass das System künftig Meldungen wie „Unlock device for fast charging” einblenden wird. So sollen Nutzer sofort erkennen, warum das Schnellladen nicht funktioniert. Die USB-Protection wird nur aktiv, wenn der erweiterte Schutzmodus eingeschaltet ist (Quelle: Android Police).

Android 16: So holt ihr den Lade-Turbo zurück

Eine Deaktivierung der USB Protection ist im erweiterten Schutzmodus nicht vorgesehen. Um die volle Ladegeschwindigkeit zu nutzen, reicht es aber anscheinend aus, das Smartphone vor dem Anschließen einfach kurz zu entsperren. Ist es bereits verbunden, hilft es, das Kabel kurz zu entfernen und erneut einzustecken.