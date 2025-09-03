Android 16 für Galaxy-S23-Handys: Samsung verzichtet auf praktische Funktion

Samsung spendiert den Galaxy-S23-Smartphones ein Update mit vielen Neuerungen – doch ausgerechnet eine der spannendsten fehlt.

Mit der Veröffentlichung der ersten One-UI-8.0-Beta hat Samsung Android 16 auf die Galaxy-S23-Reihe gebracht. Die Software bringt viele Verbesserungen und neue Funktionen – doch eine wichtige Neuerung bleibt außen vor: „Now Brief“.

Samsung kann praktisches Feature für Galaxy-S23-Smartphones nicht umsetzen

„Now Brief“ wurde Anfang des Jahres mit den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt und wird auch auf der Galaxy S24-Reihe mit dem Update auf Android 16 und One UI 8.0 verfügbar sein. Die Funktion sammelt Informationen aus Samsungs eigenen Apps sowie von Google und Drittanbietern und bündelt sie in einem personalisierten Überblick. Angezeigt werden unter anderem Wetter, Termine, Flugdetails, Erinnerungen, Spotify- oder YouTube-Playlists, Gesundheitsdaten oder Fotos des Tages. Der Zugriff erfolgt über die Now Bar, das Side Panel oder ein eigenes Widget.

Viele Besitzer eines Galaxy S23 hatten darauf gehofft, die Funktion ebenfalls zu erhalten. Schließlich lief „Now Brief“ auf ihrem Smartphone bereits stabil, wenn man die APK manuell installierte. Doch im offiziellen Beta-Update fehlt das Feature. Samsung hat bislang keine Erklärung geliefert, ob es in späteren Versionen nachgereicht wird. Es wird spekuliert, dass der Hersteller die Funktion bewusst nur für neuere Modelle wie das Galaxy S24 und Galaxy S25 reserviert.

Nicht alle neuen Features für ältere Smartphones

Die Entscheidung passt zu einer Strategie, die man auch von anderen Herstellern kennt. Apple und Google setzen ihre neuesten KI-Funktionen ebenfalls bevorzugt in aktuellen Geräten ein. Für Besitzer älterer Modelle ist das frustrierend – zumal die Hardware des Galaxy S23 offensichtlich in der Lage wäre, die Funktion problemlos auszuführen (Quelle: SamMobile).

Ob es „Now Brief“ am Ende für die Galaxy-S23-Smartphones geben wird, erfahren wir alle erst, wenn weitere Beta-Versionen und die finale Version erscheint. Das dürfte noch einige Wochen dauern. Wir werden die Entwicklung beobachten.