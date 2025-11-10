Android 16: Google löst ein wichtiges Problem, das viele Nutzer unterschätzen

Mehr Privatsphäre ist das Ziel.

Bei Android 16 schließt Google eine unterschätzte Schwachstelle bei der Standortfreigabe. Wer bislang nur seine ungefähre Position freigeben wollte, konnte nämlich unter Umständen trotzdem ziemlich genau lokalisiert werden.

Android: Neue Standortlogik schützt vor Rückschlüssen

Android unterscheidet schon länger zwischen präzisem und ungefährem Standort. Während Navigation-Apps einen möglichst genauen Standort benötigen, ist das bei vielen anderen Apps in der Regel nicht der Fall.

Bei der ungefähren Position arbeitet Android mit einer Reichweite von rund 3 Quadratkilometern. Das ist groß genug, um in der Stadt anonym zu bleiben. In ländlichen Regionen ist das aber anders, wie die Google-Ingenieure anscheinend gerade erst bemerkt haben. Wenn es nur wenige Häuser und Straßen gibt, dann reichen diese oft aus, um Nutzer trotzdem relativ genau lokalisieren zu können.

Für Android 16 implementiert Google deswegen jetzt eine Verbesserung. Das System prüft künftig vorab die Bevölkerungsdichte am Standort und passt die Genauigkeit entsprechend an. In dünn besiedelten Gegenden stellt Android den Standort so absichtlich ungenauer dar. Der neue Ansatz nennt sich „Density-based coarse location“ und soll die Privatsphäre in der Fläche genauso schützen wie im Ballungsraum.

Android 16: Bessere Standortlogik schon aktiv?

Ob die neue Standortlogik jetzt bereits aktiv ist, bleibt unklar. Die notwendige Konfiguration dafür ist aber laut Berichten auf aktuellen Pixel-Geräten bereits vorhanden. Hinweise darauf, ob das Feature bereits im Alltag greift, gibt es bislang nicht (Quelle: Android Authority). Google hat sich dazu noch nicht geäußert.

Parallel dazu testet der Konzern eine neue Lokalisierungstechnik namens Bluewave. Die Kombination aus Satellitendaten und Korrektursignalen aus Mobilfunknetzen soll die Genauigkeit der Standortdienste deutlich verbessern, sofern Nutzer das auch wollen.

