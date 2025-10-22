Android 16: Was Google Wallet jetzt kann, bieten iPhones schon lange

Google Wallet hält euch jetzt auf dem Laufenden.

Wer Google Wallet auf einem Android-16-Handy nutzt, bekommt Wichtiges jetzt direkt aufs Display. Möglich macht das ein neues Android-Feature namens „Live Updates“, das Infos zu Flügen, Zugreisen und Veranstaltungen direkt auf dem Sperrbildschirm und Always-on-Display anzeigt.

Google Wallet zeigt Reiseinfos in Echtzeit

Die „Live Updates“ von Android 16 zeigen nun auch bei Tickets, die in Google Wallet gespeichert sind, was gerade Wichtiges passiert. Beispielsweise kann die Ankunft eines Flugzeugs in Echtzeit eingeblendet werden oder ein Hinweis, wenn sich die Abfahrtszeit eines Zugs geändert hat.

Auch Event-Tickets lassen sich mit der dynamischen Anzeigen verknüpfen. Die Darstellung erfolgt prominent auf dem Display neben der Uhrzeit auf dem Bildschirm, ähnlich wie es viele iPhone-Nutzer bereits kennen.

Die neue Funktion verteilt Google gerade über ein Update der Systemdienste. Es kann allerdings noch etwas dauern, bis sie wirklich auf allen Handys verfügbar ist. Voraussetzung ist Android 16 sowie ein in Wallet gespeichertes Ticket. Nutzer müssen nichts weiter tun, die Informationen erscheinen automatisch, sobald sie relevant sind (Quelle: 9to5Google).

Android 16: App öffnen nicht mehr nötig

Wichtige Reiseinfos direkt auf dem Sperrbildschirm sparen nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Statt Apps zu öffnen oder E-Mails zu durchsuchen, zeigt Google Wallet Änderungen sofort an.

Wer regelmäßig mit Bahn oder Flugzeug unterwegs ist, dürfte davon spürbar profitieren. Vor allem, wenn es mal wieder schnell gehen muss, kann die neue Funktion einen echten Unterschied im Alltag machen.

Google hatte das Feature bereits auf seine rletzten Entwicklerkonferenz I/O angekündigt. Neben Wallet sollen künftig auch andere Google-Dienste wie Maps oder Drittanbieter-Apps wie Uber davon Gebrauch machen. Wann das der Fall sein wird, ist aber noch nicht klar.