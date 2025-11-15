Android 17 könnte den Sperrbildschirm eures Handys ordentlich aufmotzen

Keine Pause für Android-Smartphones.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Always-On-Display (AOD) von Android-Smartphones zeigt euch bisher nur das Nötigste wie Uhrzeit oder Benachrichtigungen. Mit Android 17 könnte Google einen großen Schritt weitergehen und auch komplette Apps auf dem Sperrbildschirm zulassen.

Anzeige

Android 17: Apps auch auf dem Sperrbildschirm

Android Authority hat in der Android-SystemUI Hinweise auf den sogenannten „Min Mode“ entdeckt. Der Modus soll den gleichen Ultra-Low-Power-Zustand wie das bisherige AOD nutzen. Das bedeutet: extrem geringe Helligkeit, limitierte Farben und minimale Bildwiederholrate. Trotzdem bleibt das Display aktiv und kann ganze App-Ansichten in einer minimalistischen Form darstellen (Quelle: Android Authority).

Android-Nutzer können sich so beispielsweise eine simple, aber doch funktionale Version von Google Maps direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Ihr erhaltet also Hilfe beim Navigieren und schont gleichzeitig den Akku eures Handys.

So funktioniert der „Min Mode“

Laut Android Authority können Entwickler ihre Apps gezielt für den „Min Mode“ anpassen. Im Code finden sich Einträge für eine sogenannte „MinModeActivity“, die in der App registriert und an das System gemeldet wird. Android erkennt dann automatisch, welche Anwendung aktiv war, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird. Der Modus wird offenbar direkt durch den Power-Button aktiviert, wodurch dann die minimalistische Version der App gezeigt wird.

Anzeige

Damit sich die App nicht in das Display einbrennt, verschiebt das System die Anzeige alle 60 Sekunden um einen Pixel. Außerdem bleibt das Feature auf das Hochformat beschränkt.

Bisher hat Google den „Min Mode“ noch nicht offiziell bestätigt. Android Authority geht davon aus, dass das Feature zusammen mit Android 17 kommen wird.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.