Android Auto: Diese Funktionen kanntet ihr vielleicht noch nicht

Mit Android Auto könnt ihr euer Smartphone mit eurem Auto verbinden. Wir zeigen euch Funktionen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet.

Infotainmentsystem für Autos

Immer mehr Autos haben ein Infotainmentsystem mit Bildschirm verbaut, das ganz einfach mit eurem Smartphone verbunden werden kann. Auch Android bietet mit seinem im Jahr 2014 veröffentlichten Betriebssystem Android Auto (im Google Play Store ansehen) diese Funktion.

Favoriten in Google Maps anlegen

Smartphones haben den früher verbreiteten Navigationsgeräten erhebliche Konkurrenz bereitet. Google Maps zählt dabei zu den beliebtesten Navigationssystemen – auch bei Android Auto gilt Google Maps als eine der beliebtesten Apps.

Damit ihr eure wichtigsten Orte ohne umständliches Tippen oder Suchen direkt finden könnt, bietet Google Maps die Möglichkeit, Favoriten anzulegen. Hierfür muss zunächst eine Liste erstellt oder eine schon vorhandene ausgewählt werden. Dort speichert ihr den gewünschten Ort, in dem ihr diesen benennt. Anschließend findet ihr diesen ganz schnell und einfach vor eurer nächsten Fahrt.

Musikdienste einrichten

Wenn ihr statt des Radios mit seinen ewigen Verkehrsmeldungen lieber eurer eigenes Musikprogramm abspielen wollt, könnt ihr mit Android Auto den gewünschten Musikstreamingdienst eurer Wahl mit dem System verbinden. Damit läuft nur noch die Musik oder der Podcast, den ihr wirklich hören wollt. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie ihr Spotify über Android Auto nutzen könnt.

Sprachsteuerung anpassen

Damit ihr während der Fahrt von den vielen Funktionen, die Android Auto anbietet, nicht abgelenkt werdet, und ihr euch auf den Straßenverkehr konzentrieren könnt, bietet das System die Möglichkeit, auch über eine Sprachsteuerung bedient zu werden.

Damit sprecht ihr den Steuerungsbefehl einfach ein und das System setzt es um. Auf diesen Weg ist auch das Versenden von kurzen Nachrichten über Messengerdienste wie WhatsApp möglich. Standardmäßig ist der Google Assistant als Sprachsteuerung bei Android Auto installiert.