Android Black Month bei MediaMarkt: Smartphones von Samsung, Xiaomi & mehr zu Spitzenpreisen

Bei MediaMarkt ist schon jetzt Black Month und in dessen Rahmen könnt ihr bei dem Elektronik-Riesen eine ganze Reihe hochwertiger Android- Smartphones von Samsung, Xiaomi und Google zu Spitzenpreisen erstehen. Wir haben alle Infos zur Aktion und die besten Angebote für euch zusammengestellt.

Die "Android Black Month"-Aktion läuft bis zum 01.12.2025 bei MediaMarkt und bei Saturn. Allerdings solltet ihr trotzdem nicht zu lange mit einem Kauf warten, da begehrte Modelle schnell ausverkauft sein können. Nachfolgend findet ihr unsere Favoriten unter den Aktionsprodukten.

Android Black Month bei MediaMarkt: Das sind unsere Highlights

Das Google Pixel 10 Pro ist ein High-End-Smartphone, das unter anderem mit einem brillanten und hellen Display, einer sehr guten Kamera, langer Akkulaufzeit und ausgeprägten KI-Funktionen aufwarten kann. Während der Aktion bezahlt ihr für das Smartphone nur 1.099 Euro, außerdem winken euch bis zu 150 Euro Ankaufprämie.

Google Pixel 10 Pro, 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:25 Uhr

Bei dem Samsung Galaxy S25 Edge handelt es sich ebenfalls um ein leistungsstarkes Smartphone, das gleichzeitig durch sein kompaktes Design besticht. Außerdem weist das Handy neben anderen Vorteilen eine starke Performance, eine sehr gute Kamera und eine lange Akkulaufzeit auf. Für das S25 Edge zahlt ihr nur 574 Euro statt 1.249 Euro UVP.

Samsung Galaxy S25 Edge, 256 GB Statt 1.249 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:32 Uhr

Das Samsung Galaxy A36 5G ist ein solides Mittelklasse-Handy, das sich unter anderem durch ein gutes Display, eine starke Kamera und eine lange Akkulaufzeit auszeichnet. Für den Zeitraum der Aktion zahlt ihr für das Smartphone in der Version mit 128 GB Speicher nur 239 Euro statt 379 Euro UVP, die Version mit 256 GB Speicher kostet euch nur 315 Euro.

Samsung Galaxy A36 5G, 128 GB Statt 239 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:37 Uhr

Samsung Galaxy A36 5G, 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:48 Uhr

Ebenfalls in der Aktion enthalten ist das leistungsstarke Xiaomi 15T, zu dessen Highlights ein hochwertiges und großes Display, eine sehr gute Kamera und eine lange Akkulaufzeit sowie kurze Aufladezeit zählen. Für das Xiaomi 15T zahlt ihr nur 449 Euro statt 649.90 Euro UVP.

Xiaomi 15T 256 GB Gray Dual SIM Statt 649,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:51 Uhr

Das Schwestermodell Xiaomi 15T Pro besitzt im Vergleich zum 15T einen schnelleren Prozessor und eine höhere Bildwiederholrate, außerdem funktioniert das kabellose Laden schneller als beim 15T. Auch ist die Kamera leistungsstärker und das Gerät unterstützt WiFi 7. Während der Aktion zahlt ihr für das 15T Pro nur 849,99 Euro.

Xiaomi 15T Pro, 512 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 17:53 Uhr

