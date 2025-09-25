Android: Google führt zusammen, was schon immer zusammengehört hat

Google wagt den radikalsten Schritt seit der Einführung von Android und ChromeOS.

Google hat offiziell angekündigt, dass nächstes Jahr ein neues Betriebssystem auf den Markt kommt, das Android und ChromeOS vereint. Die Ankündigung erfolgte auf dem „Snapdragon Summit“ von Qualcomm auf Maui. Sameer Samat, der Leiter des Android-Ökosystems bei Google, bestätigte: Ab 2026 will Google Android auch auf den PC bringen.

Google bringt 2026 neues Betriebssystem

Die Idee ist klar: Google möchte die Stärken beider Plattformen bündeln. ChromeOS hat sich besonders im Bildungsbereich etabliert, während Android auf Smartphones und Tablets weltweit dominiert. Nun soll ein hybrides Betriebssystem entstehen, das die Bedienung vertraut wie ein Smartphone wirken lässt, aber zugleich die Produktivität eines Laptops unterstützt.

Im Kern will Google damit zwei Ziele erreichen: Zum einen soll Künstliche Intelligenz, die bereits tief in Android verankert ist, auch auf Laptops eine zentrale Rolle spielen. Zum anderen soll die nahtlose Integration zwischen Laptop, Smartphone und Tablet das gesamte Android-Ökosystem enger zusammenschweißen. Nutzer könnten so einfacher zwischen Geräten wechseln, Daten austauschen und Workflows verbinden.

Technologisch basiert das neue System auf Android, greift aber auf die Erfahrung von ChromeOS zurück. Damit will Google eine stabile Grundlage schaffen und zugleich die Entwicklung beschleunigen. Qualcomm könnte dabei eine wichtige Rolle spielen: Das Unternehmen präsentierte zeitgleich neue PC-Chips – Snapdragon X2 Elite und Elite Extreme –, die besonders effizient arbeiten sollen. Zwar erwähnte Qualcomm Google oder Android in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich, doch liegt eine Partnerschaft nahe.

Viele ungeklärte Fragen bleiben

Noch bleiben viele Details offen: Welche Geräte das neue Betriebssystem zuerst erhalten, wie die Benutzeroberfläche aussehen wird und ob bestehende Chromebooks ein Update bekommen. Fest steht jedoch, dass Google mit diesem Schritt in direkte Konkurrenz zu Microsoft und Apple tritt. Beide haben in den letzten Monaten ihre Systeme massiv mit KI-Funktionen ausgebaut.

Für Nutzer könnte sich damit eine spannende Alternative im Laptop-Markt ergeben. Ein PC, der Android-Apps nativ ausführt und zugleich mit KI-Features ausgestattet ist, wäre nicht nur für Entwickler und Technik-Fans interessant, sondern auch für alle, die ihre Geräte einfach nahtlos zusammen nutzen wollen (Quelle: TheVerge).

Fraglich bleibt zudem, ob sich das alles so wirklich durchsetzt. ChromeOS ist zwar in den USA im Bildungsbereich erfolgreich – in Deutschland sieht es ganz anders aus. Denkbar wäre auch der Einsatz auf Geräten, die in drei Welten aktiv sind. Also eine Mischung aus Smartphone, Tablet und Laptop. Erwartet wird so ein Betriebssystem schon länger, bald könnte es wirklich erscheinen. Es wird spannend sein, zu sehen, was Google da wirklich baut.