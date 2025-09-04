Android-Nutzer im Visier von Angreifern: Google reagiert mit wichtigem Update

Das neue Sicherheitsupdate für Android hat es in sich.

Google hat mehr als 100 Schwachstellen gestopft. Zwei davon werden anscheinend bereits aktiv ausgenutzt. Nutzer sollten daher dringend prüfen, ob ihr Gerät geschützt ist.

Google stopft über 100 Lücken mit großem Update

Das neue Sicherheitsupdate für Android fällt ungewöhnlich groß aus. Google hat über 100 Schwachstellen beseitigt, viele davon in sensiblen Bereichen. Zwei Lücken gelten als besonders kritisch, da sie offenbar bereits ausgenutzt werden. Eine betrifft den Systemkern, die andere die Android-Runtime. Beide ermöglichen einen Zugriff ohne Zutun der Nutzer (Quelle: Android).

Mehrere Lücken erlauben es Angreifern zudem, tief ins System einzugreifen. Einige nutzen WLAN-Verbindungen aus, andere erfolgen über Apps. Betroffen sind vor allem Geräte mit Android 13 oder einer neueren Version. Für diese Modelle stehen Updates bereit, die in zwei Teilen verteilt werden. Der erste Patch behebt allgemeine Fehler. Der zweite sorgt für zusätzlichen Schutz in tieferen Systemschichten.

Viele Android-Handys bleiben verwundbar

Ob ein Gerät das neue Sicherheitsupdate erhält, hängt vom Hersteller ab. Google stellt die Patches zwar bereit, doch die eigentliche Verteilung übernimmt der Geräteanbieter.

Laut Google erhalten nur Modelle mit Android 13 oder höher möglicherweise das Update. Selbst dabei gibt es Einschränkungen. Manche Hersteller liefern Patches nur an ausgewählte Modelle oder mit Verzögerung.

Besonders gefährlich wird es, wenn Play Protect nicht aktiv ist. Das ist zum Beispiel bei Geräten ohne offizielle Google-Dienste der Fall. Wer Apps aus anderen Quellen installiert, ist noch stärker betroffen. Angriffe können über manipulierte Apps erfolgen, oft ohne sichtbare Anzeichen. Wer keine Updates mehr erhält, ist im schlimmsten Fall dauerhaft angreifbar.