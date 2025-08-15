Android-Nutzer sehen mehr: Google verbessert praktische iPhone-Funktion

Google testet gerade ein Feature, das nicht nur einfach schick aussieht.

Wer regelmäßig telefoniert, darf sich bald über eine deutlich hübschere Darstellung freuen. Android-Nutzer können mit den neuen Calling Cards das Erscheinungsbild ihrer Kontakte beim Anruf gestalten.

Google: Calling Cards für Kontakte kommen

Android übernimmt eine nützliche Idee von Apple, geht dabei aber einen eigenen Weg. Während auf dem iPhone nur das eigene Anruferbild individualisiert werden kann, dreht Google den Spieß um: In der Kontakte- und Telefon-App von Android lassen sich jetzt visuelle Karten für andere Personen gestalten. Dazu gehören Fotos, Schriftarten und Farben. Die neue Funktion nennt sich Calling Cards und wird derzeit in den Beta-Versionen der beiden Apps getestet.

Sobald Nutzer einen Kontakt auswählen, erscheint ein Hinweis zum Hinzufügen einer Calling Card. Alternativ funktioniert das auch beim Bearbeiten eines Kontakts (Quelle: Android Authority).

Nutzer laden also ein Bild hoch, legen Typografie und Farbgebung fest und entscheiden anschließend, ob das Ganze zusätzlich als Profilbild erscheinen soll. Die erstellte Karte speichert Google im Nutzerkonto. Sie erscheint bei Anrufen des Kontakts.

Die Calling Cards für Kontakte. (© Android Authority)

Android: Anruferkarten nur für andere

Im Gegensatz zu Apples Contact Posters ist die Darstellung nicht für das eigene Profil gedacht. Vielmehr lässt sich das Aussehen von Freunden, Familie oder Kollegen anpassen. Dass Google in einer späteren Version des Features auch diese Möglichkeit nachreicht, ist nicht ausgeschlossen.

Wann die Funktion auch in der stabilen Version von Android zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Da erste Tests jetzt aber schon laufen und die Calling Cards nahezu fertig wirken, dürfte die Verteilung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.