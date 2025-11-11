Android-Smartphones: Diese neue Warnung solltet ihr nicht ignorieren

Ein Hinweis im Play Store könnte bald verraten, welche Apps euren Akku heimlich leersaugen.

Wer kennt es nicht: Das Smartphone liegt scheinbar unbenutzt auf dem Tisch – und trotzdem schmilzt der Akkustand dahin. Google will genau diesem Problem jetzt den Kampf ansagen. Ab dem 1. März 2026 führt der Konzern im Play Store ein Warnsystem ein, das euch auf besonders energiehungrige Apps aufmerksam macht.

Google warnt vor Akku-Fressern

Die neue Funktion basiert auf einer sogenannten „Wake-Lock“-Analyse. Wake Locks sind kleine Software-Befehle, mit denen Apps das Gerät wachhalten, obwohl der Bildschirm ausgeschaltet ist – zum Beispiel, um Daten zu synchronisieren oder Musik weiterzuspielen. Wenn Entwickler diese Funktion aber übertreiben, kann das die Batterie in wenigen Stunden leeren.

Gemeinsam mit Samsung hat Google eine neue Metrik namens „excessive partial wake locks“ entwickelt. Sie misst, wie lange Apps das Gerät wachhalten, ohne dass es dafür einen sinnvollen Grund gibt. Wird in mehr als fünf Prozent aller Sitzungen einer App innerhalb von 28 Tagen festgestellt, dass sie über zwei Stunden lang unnötige Wake Locks hält, greift das neue System.

Die Folgen sind empfindlich: Solche Apps verlieren Sichtbarkeit in Empfehlungen und im Ranking des Play Stores. Zudem kann ein auffälliger roter Hinweis erscheinen: „Diese App könnte mehr Akku verbrauchen als erwartet.“ Damit will Google den Druck auf Entwickler erhöhen, ihren Code energieeffizienter zu gestalten – und euch mehr Kontrolle über die Akkulaufzeit geben.

Für App-Entwickler stehen bereits neue Debugging-Tools bereit, mit denen sie das Verhalten ihrer Anwendungen im Detail analysieren können. Seit April 2025 läuft eine Testphase, in der Google auf Feedback aus der Entwicklercommunity reagierte und den Algorithmus feiner abstimmte.

Samsung hat mitgeholfen

Samsung hat sich mit eingebracht: Das Unternehmen liefert laut Google wertvolle Daten aus realen Nutzungsszenarien, um das System alltagstauglich zu machen. Der Schritt ist Teil einer größeren Initiative, die Qualität im Play Store zu steigern – nach ähnlichen Maßnahmen gegen absturzanfällige oder schlecht optimierte Apps.

Für euch bedeutet das: Wer künftig im Play Store stöbert, sieht auf einen Blick, welche Apps den Akku schonen – und welche nicht. Und das könnte den Stromfressern auf euren Handys endlich den Saft abdrehen.