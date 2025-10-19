Android-Tastatur smarter: Praktische Funktion hilft euch beim Schreiben

Endlich komfortabler Tippen.

Wer beim Schreiben auf dem Smartphone öfter mal über die Autokorrektur flucht, kann aufatmen: Gboard bringt eine neue Funktion, mit der sich automatisch ersetzte Wörter im Nachhinein leichter zurücknehmen lassen.

Android: Gboard zeigt Korrekturen an

Die Tastatur-App Gboard erkennt künftig nicht nur falsch geschriebene Wörter, sondern hebt eigene Korrekturen nach dem Satzende visuell hervor. Das bedeutet: Wer beim Schreiben einen Begriff unbewusst verändert hat, sieht den Eingriff direkt. Per Fingertipp lässt sich der ursprüngliche Begriff dann schnell wiederherstellen, ganz ohne umständliches Zurücknavigieren.

Die Funktion kommt ohne neue Menüs oder Schaltflächen aus. Stattdessen erscheinen automatisch Hinweise, sobald ein Wort verändert wurde. Tippt man das hervorgehobene Wort an, schlägt Gboard die Originalversion vor. Einmal antippen genügt, und die Änderung wird rückgängig gemacht. So lässt sich auch im Nachhinein einfach nachvollziehen, ob die Autokorrektur wirklich richtig lag oder eben daneben.

Bisher war es lediglich möglich, Autokorrekturen mit der Rücktaste zu löschen. Doch diese Methode ist ziemlich fehleranfällig. Häufig entfernt man so auch richtige Änderungen oder unterbricht den Textfluss. Die neue Lösung greift eleganter und vor allem punktgenauer (Quelle: Android Authority).

Android-Autokorrektur: Google reagiert auf Kritik

Mit dem Update reagiert Google auf eine verbreitete Kritik. Autokorrekturen helfen zwar oft, sorgen aber ebenso oft für irritierende Fehlgriffe. Besonders bei längeren Texten bleibt ein falsches Wort schnell mal unentdeckt. Die neue Rückgängig-Funktion ist deshalb nicht nur eine Komfortlösung, sondern auch ein Beitrag zu mehr Textsicherheit.