Angebot bei Aldi: Für 29,99 Euro könnt ihr bald auf energiesparende Induktion umsteigen

Ihr wollt möglichst nachhaltig leben und eure Stromkosten senken? Dann hat Aldi das passende Gerät für euch.

Mit diesem Küchengerät spart ihr Strom

Ihr möchtet auch beim Kochen Strom sparen und in der Küche effektiver sein? Dann haben die Aldi-Filialen ab Montag, den 18. August 2025 das Induktionskochfeld von Ambiano für 29,99 Euro für euch im Angebot (via Aldi-Prospekt).

Mit derzeit 34,17 Euro kostet das Kochfeld von YASHE (bei Amazon anschauen) allerdings nur ein wenig mehr – bei ähnlichen Vorteilen. Solltet ihr das Angebot von Aldi verpassen, findet ihr hier eine gute Alternative.

YASHE Induktionskochfeld Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 14:04 Uhr

Für wen lohnt sich ein Induktionskochfeld?

Singles: Wenn ihr nur für euch alleine kocht, sollte das Induktionskochfeld ideal sein. Mit nur einer Platte fällt das Gerät sehr kompakt aus und lässt sich in kleinen Küchen problemlos verstauen.

Minimalisten: Falls ihr es minimalistisch mögt und in der Regel nur kleine Gerichte zubereitet, sodass ihr nur eine Kochplatte benötigt, dann passt ein simples Induktionskochfeld auch zu eurem Lebensstil.

Stromsparer: Ist euch am Stromsparen gelegen, um Ressourcen und euren Geldbeutel zu schonen, bekommt ihr mit Induktion die richtige Technologie. Wie Norbert Endres von der Verbrauchzentrale Bayern gegenüber dem Ist euch am Stromsparen gelegen, um Ressourcen und euren Geldbeutel zu schonen, bekommt ihr mit Induktion die richtige Technologie. Wie Norbert Endres von der Verbrauchzentrale Bayern gegenüber dem BR verrät, verbraucht ein Induktionsherd zwischen 15 und 20 Prozent weniger als ein Ceranfeld.

Familien: Kocht ihr für mehr als nur eine oder zwei Personen, ist ein Induktionskochfeld mit nur einer Platte natürlich nicht die richtige Wahl. Wollt ihr aber gerade mit einer mehrköpfigen Familie Strom sparen, schaut euch auf jeden Fall nach einem größeren Herd mit Induktions-Technologie um.

Das bekommt ihr mit der Aldi-Induktionskochplatte

Mit 10 Temperaturstufen von 60 bis 240 Grad Celsius seid ihr beim Kochen flexibel aufgestellt. Bedient wird das Gerät per Sensor-Touch. Ein Timer lässt sich für Slow-Cooking-Gerichte bis zu 240 Minuten programmieren, zudem verfügt die Platte über eine Abschaltautomatik.

Geeignet ist das Kochfeld für Töpfe und Pfannen von ungefähr 23 cm Durchmesser.

Das kann die Amazon-Alternative zum Aldi-Gerät

In den Leistungsstufen, den Temperaturen und der Bedienung sind die beiden Kochfelder identisch. Mit 28 cm x 33 cm x 4,5 cm könnt ihr das Gerät problemlos zum Beispiel auf Feiern mitnehmen. Der Käufer „R:Schaeffer“ bezeichnet das Induktionskochfeld als „Gute Alternative für eine mobile Kochplatte“.

Der Hersteller gibt außerdem an, dass die Induktionsplatte für Kochgeschirr bis zu 26 cm Durchmesser geeignet ist, also einen Tick mehr als das Aldi-Gerät.

Der User Ahmad Alahmad bestätigt in seiner 5-Sterne-Rezension die intuitive Bedienung, Effizienz und Kompaktheit: „Es ist doch leicht zu bedienen, heizt unglaublich schnell auf und nimmt kaum Platz weg – passt sehr gut für kleine Küchen oder als zusätzliche Kochplatte.“

