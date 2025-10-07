Angebot endet bald: Amazon verkauft großes Android-Tablet für 69,99 Euro

Ein großes Tablet zum kleinen Preis gesucht? Bei Amazon gibt es aktuell ein 10,1-Zoll-Android-Tablet für nur 69,99 Euro – gut bewertet, alltagstauglich und mit dem passenden Zubehör sogar fürs Arbeiten geeignet. Aber aufgepasst: Das Angebot endet in wenigen Tagen.
Amazon verkauft Fire-HD-10-Tablet für 69,99 Euro
Tablets sind heute echte Kraftpakete – und viele könnten sogar den Laptop ersetzen. Aber Hand aufs Herz: Wer nutzt so ein Gerät wirklich zum Programmieren oder Videoschneiden? Wer einfach nur Serien schauen oder ein bisschen im Netz stöbern will, für den ist Fire HD 10 perfekt. Amazon hat es gerade für nur 69,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) im Angebot. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 14. Oktober 2025.
Trotz des kleinen Preises muss sich das Fire HD 10 aber nicht verstecken. Zur Ausstattung des Amazon Fire HD 10 gehören unter anderem:
- 10,1-Zoll-Display (Full HD)
- Achtkern-Prozessor mit max. 2 GHz
- 3 GB RAM
- 32 GB Speicher (erweiterbar via microSD-Slot)
- 5-MP-Kamera (vorne und hinten)
- Kopfhörereingang
- USB-C-Anschluss (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Stift-Unterstützung (optional erhältlich)
- Android-Betriebssystem
Vor allem das gestochen scharfe Full-HD-Display und die Unterstützung eines Eingabestifts sind in der Preisklasse unter 70 Euro alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Für wen lohnt sich das Fire HD 10 bei Amazon?
Natürlich kann das Fire HD 10 nicht mit iPads oder Galaxy Tabs konkurrieren – muss es auch gar nicht. Denn mit einem Preis von unter 70 Euro ist es aktuell extrem günstig und bestens für Streaming, Surfen und kleinere Spiele geeignet. Die Apps kommen zwar aus dem Amazon App Store, aber die gängigen Anwendungen sind alle da. Mit 4,3 von 5 Sternen bei über 2.400 Rezensionen ist es nicht umsonst hervorragend bewertet.
Tipp: Mit einem optionalen Tastatur-Cover und einem Eingabestift lässt sich das Tablet sogar für Schule, Uni oder einfache Büroarbeiten nutzen. Wer ein flexibles Tablet zu einem kleinen Preis sucht, liegt hier genau richtig.