Angriff auf Windows: Google startet neue Suche – und lässt Microsoft alt aussehen

Microsoft muss sich warm anziehen.

Microsoft gefällt das gar nicht: Mit einer neuen Windows-App will Google die Systemsuche neu definieren. Über eine Suchleiste erhalten Nutzer Zugriff auf Dateien, Apps, Cloud-Inhalte und das Web. KI und Google Lens sind ebenfalls mit dabei.

Google: Experimentelle Such-App für Windows

Über das Tastenkürzel Alt + Leertaste können Nutzer eine neue Windows-Suche von Google öffnen, die der Konzern gerade als beschränktes Experiment freigegeben hat. Die App blendet dann eine kleine, verschiebbare Suchleiste ein, die sowohl lokal als auch online Inhalte durchstöbert. Nutzer können nach Dokumenten, Programmen, Webseiten, Google-Drive-Dateien und vielem mehr suchen, ohne ihr aktives Fenster zu verlassen.

Auch Google Lens ist integriert. Damit lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm direkt analysieren, übersetzen oder für Produktsuchen nutzen. Ergänzt wird das Ganze durch einen KI-Modus, der komplexere Fragen beantwortet und Nachfragen ermöglicht.

Alle Ergebnisse lassen sich in unterschiedlichen Ansichten darstellen, etwa als klassische Liste, als Bildsuche oder als Shopping-Ansicht (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Die App läuft unter Windows 10 und 11, ist aber vorerst nur auf Englisch und nur in den USA verfügbar. Interessierte können sich über Googles Search Labs beteiligen. Google weist selbst darauf hin, dass es sich um ein Experiment mit entsprechendem Fehlerpotenzial handelt. Ob und wann Google die Such-App für weitere Nutzergruppen freischaltet, ist nicht bekannt.

Stellt Google die Windows-Suche in den Schatten?

Die neue Anwendung wirkt wie eine direkte Antwort auf lang gehegte Kritik an der Windows-Suche. Diese gilt vielen Nutzern als langsam, liefert auch nach Jahrzehnten der Entwicklung nicht selten unpassende Ergebnisse und fühlt sich generell nicht wie eine echte Hilfe an. Googles Alternative will genau das ändern und legt den Fokus auf Geschwindigkeit, Klarheit und smarte Unterstützung.