Angst vor zu hohen Heizkosten? Dieser schwarze Stift kann euch davor retten

Der schwarze Stift am Thermostat gibt weit mehr als die aktuelle Heizungsstufe an. Ihr könnt ihn auch dazu nutzen, um eure Heizung auf einer bestimmten Stufe festzustellen. Das spart euch mitunter bares Geld – vor allem, wenn ihr Kinder im Haushalt habt, die gerne mal an den Reglern herumspielen.

Schwarzer Stift an der Heizung stellt den Regler fest

Der Markt für smarte Heizkörperthermostate boomt – vor allem seit der letzten Energiepreiskrise. Kein Wunder, schließlich lässt sich durch die gescheite Nutzung und Einrichtung der Smart-Home-Geräte der Verbrauch rapide absenken, was sich nach einiger Zeit auch auf der Nebenkostenabrechnung bemerkbar macht.

Doch auch die klassischen Thermostate haben einige Tricks auf Lager, die vielleicht noch nicht alle kennen und die euch unter Umständen ordentlich Geld sparen können. Der schwarze Stift am Thermostat ist etwa nicht nur dazu da, um zu sehen, welche Heizungsstufe aktuell eingestellt ist.

Wer den Regler auf eine bestimmte Stufe stellt und den Stift nach unten schiebt, kann bei einigen Thermostaten, wie dem oben abgebildeten von Cosmo, die Heizung auf dieser Stufe feststellen. Die Heizung kann in diesem Zustand dann nicht weiter auf- oder zugedreht werden. Wollt ihr die Heizung wieder verstellen, reicht es, den Stift wieder nach oben zu schieben. Jetzt könnt ihr die Heizung wieder frei benutzen.

Gut zu wissen: Bei dem von mir getesteten Cosmo-Thermostat lässt sich die Heizstufe nur direkt auf den einzelnen Stufen (1-5) feststellen. Versucht ihr es zwischen den Stufen, rastet der Stift mitunter nicht richtig ein. Gut möglich, dass das auch bei anderen Modellen der Fall ist.

Wer Kinder im Haushalt hat, kann diesen Tipp mitunter gut gebrauchen. Denn es kommt nicht selten vor, dass die Kleinen gerne mal am Heizkörperregler rumspielen. Wer da nicht aufpasst, hat dann mit etwas Pech die Heizung auf 5 gestellt und unnötig Heizkosten verschwendet.

Roter / Blauer Plastik-Stift am Thermostat erfüllt ähnliche Funktion

Ist der schwarze Stift an eurem Thermostat hingegen am Drehgriff zu finden, dient er lediglich als Begrenzer. Drückt ihr ihn nach oben, also zur Heizung hin, kann der Regler nicht höher als dort eingestellt werden. Ihr könnt den Regler aber immer noch zwischen der Nullposition und der festgelegten Grenze frei bewegen. Gut zu wissen: Diesen Stift könnt ihr mit etwas Fingerspitzengefühl versetzen, um somit selbst die Begrenzung festzulegen.

Ähnlich verhält es sich mit den blau-weißen und rot-weißen Plastik-Clips, die einige von ihren Thermostaten kennen dürften. Mit ihnen könnt ihr ein Minimum und ein Maximum festlegen. Der blaue Clip dient dabei üblicherweise als Begrenzung für den unteren Bereich, der rote entsprechend für den oberen. Wollt ihr es etwa immer recht warm in einem Zimmer haben, könnt ihr den blauen Clip auf die zweite Stufe einstellen und den roten auf die vierte. Wollt ihr die Begrenzung aufheben, reicht es, wenn ihr die Plastik-Stifte wieder nach unten, also von der Heizung weg schiebt.

So sehen die blauen und roten Plastik-Clips am Heizkörperthermostat aus (© Getty Images – Get Your Pic)

