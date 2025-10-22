Anmeldung bei Windows 11 nicht möglich: Microsoft weist die Schuld von sich

Nach einem Update funktioniert der Login nicht mehr.

Ein Windows-Update sorgt für Anmeldeprobleme bei Windows 11. Wer betroffen ist, darf nicht auf schnelle Hilfe hoffen. Microsoft kennt die Ursache, verweist aber auf die Verantwortung der Administratoren.

Windows 11: Anmeldung schlägt fehl

Nutzer berichten nach der Installation eines Windows-Updates über wiederholte Authentifizierungs-Fehler. Betroffen sind Systeme mit den Versionen 24H2 und 25H2 von Windows 11 sowie Windows Server 2025.

Die Fehler zeigen sich in Form gescheiterter Anmeldeversuche, unterbrochener Remote-Verbindungen und gesperrter Netzwerkfreigaben, obwohl Nutzer die Zugangsdaten korrekt eingeben.

Laut Microsoft liegt die Ursache bei doppelten Sicherheitskennungen (SIDs). Diese entstehen, wenn Windows-Systeme nicht ordnungsgemäß geklont wurden, etwa ohne das erforderliche Sysprep-Verfahren. Windows blockiert solche Installationen jetzt gezielt, um potenzielle Manipulationen zu verhindern (Quelle: Microsoft).

Microsoft verweist in seinem offiziellen Support-Dokument auf die bestehenden Vorgaben zur Systemduplikation. Dort heißt es, dass die betroffenen Systeme nur dann wieder zuverlässig funktionieren, wenn sie vollständig neu aufgesetzt werden, inklusive eindeutiger SID. Eine Korrektur durch einen Patch ist nicht geplant.

Privatanwender sind von dem Fehler so gut wie nie betroffen. Wer Windows ganz normal installiert hat – etwa beim Kauf eines neuen Laptops oder PCs – muss mit diesen Einschränkungen nicht rechnen.

Was bedeutet das für betroffene Nutzer?

Wer bei der Einrichtung seiner Systeme nicht den offiziellen Empfehlungen gefolgt ist, steht jetzt vor ernsten Problemen. Die einzige Übergangslösung ist eine spezielle Gruppenrichtlinie, die über den Microsoft-Support für Geschäftskunden bezogen werden kann.

Diese Regelung setzt allerdings aktives Eingreifen durch erfahrene Administratoren voraus. Eine schnelle oder flächendeckende Hilfe gibt es nicht.

