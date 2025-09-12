Anmeldung dauert ewig? So ist euer neues iPhone sofort startklar

Beim Starten eines neuen iPhones wird als Teil der Einrichtung ein Apple-ID-Konto verlangt. In manchen Fällen bleibt dieser Schritt hängen, und die Anmeldung zieht sich in die Länge. Mögliche Ursachen und wie ihr das Problem beheben könnt, erfahrt ihr hier.

Anmelden der Apple-ID dauert sehr lange?

Genaue Ursachen und eine konkrete Fehlerlösung gibt es nicht, wenn die Einrichtung der Apple-ID hängt. Oftmals ist es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Mit den folgenden Schritten lässt sich das Problem aber meist beheben:

Akku prüfen : Generell solltet ihr bei der Einrichtung sicherstellen, dass der iPhone-Akku ausreichend aufgeladen ist. Führt die ersten Schritte mit eurem neuen Gerät idealerweise durch, während die Batterie aufgeladen wird.

: Generell solltet ihr bei der Einrichtung sicherstellen, dass der iPhone-Akku ausreichend aufgeladen ist. Führt die ersten Schritte mit eurem neuen Gerät idealerweise durch, während die Batterie aufgeladen wird. Neustart erzwingen : Eine schnelle und oft zuverlässige Methode, um die eingefrorene Konfiguration zu beseitigen, ist der erzwungene Neustart. Drückt dafür die „ Lauter “-, dann die „ Leiser “-Taste. Anschließend tippt ihr auf die Seitentaste und haltet sie gedrückt. Wartet so lange, bis das Apple-Logo erscheint und lasst sie los. So wird der „harte“ Neustart durchgeführt.

: Eine schnelle und oft zuverlässige Methode, um die eingefrorene Konfiguration zu beseitigen, ist der erzwungene Neustart. Drückt dafür die „ “-, dann die „ “-Taste. Anschließend tippt ihr und haltet sie gedrückt. Wartet so lange, bis das Apple-Logo erscheint und lasst sie los. So wird der „harte“ Neustart durchgeführt. Apple Server prüfen: In seltenen Fällen gibt es Probleme bei den Apple-Servern. Dadurch können wichtige Daten nicht auf das neue Gerät übertragen werden. Wenn das passiert, könnt ihr nur abwarten, bis alles wieder läuft.

prüfen: In seltenen Fällen gibt es Probleme bei den Apple-Servern. Dadurch können wichtige Daten nicht auf das neue Gerät übertragen werden. Wenn das passiert, könnt ihr nur abwarten, bis alles wieder läuft. WLAN-Verbindung prüfen : Stellt sicher, dass ihr eine stabile Internetverbindung habt. Ohne Internetzugang kann euer iPhone keine Daten für die Einrichtung herunterladen.

: Stellt sicher, dass ihr eine stabile Internetverbindung habt. Ohne Internetzugang kann euer iPhone keine Daten für die Einrichtung herunterladen. Datenmenge beachten : Je nachdem, wie viele Daten übertragen werden und wie alt das „neue“ iPhone ist, kann der Einrichtungsprozess auch einfach länger dauern. Lasst die Konfiguration über Nacht laufen und überprüft danach, ob sich etwas getan hat.

: Je nachdem, wie viele Daten übertragen werden und wie alt das „neue“ iPhone ist, kann der Einrichtungsprozess auch einfach länger dauern. Lasst die Konfiguration und überprüft danach, ob sich etwas getan hat. Datenübertragung überspringen : Ihr könnt die Option „Apps und Daten nicht übertragen“ wählen. Nach der Einrichtung könnt ihr eure Daten dann manuell synchronisieren.

: Ihr könnt die Option „Apps und Daten nicht übertragen“ wählen. Nach der Einrichtung könnt ihr eure Daten dann manuell synchronisieren. Apple Support: Falls keiner der Tipps hilft, könnt ihr euch an den Apple Support wenden.

Weitere Tipps zur Einrichtung der Apple-ID

Bevor ihr mit der Einrichtung eures iPhones beginnt, solltet ihr eure Apple-ID und das Passwort überprüfen, um sicherzustellen, dass beides korrekt ist. So verhindert ihr mögliche Unterbrechungen bei der Einrichtung.

Für zusätzliche Sicherheit aktiviert ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit eure Daten sicher geschützt sind und nicht in falsche Hände gelangen. Auch der iCloud-Speicherplatz spielt eine wichtige Rolle. Stellt sicher, dass ihr genügend freien Speicher habt, um eure Daten zu sichern und zu synchronisieren.