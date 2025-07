Anruf von 015214006054: So erkennt ihr Betrugsanrufe

Hinter der Handynummer 015214006054 steckt in Wirklichkeit ein Callcenter, das sich höchstwahrscheinlich nicht einmal in Deutschland befindet. In Osteuropa und der Türkei haben sich kriminelle Organisationen etabliert, die mit hohem technischen Aufwand den deutschen Markt abgrasen.

Die Telefonnummer 015214006054 ist zwar erreichbar, doch man wird sofort von einer englischen Bandansage abgewimmelt. Die Nummernanzeige ist eine Fälschung, die sich Call-ID-Spoofing nennt. Dabei übermitteln Wählcomputer ihren Opfern Handynummern, während die Hinterleute in einem Callcenter sitzen. Die sind häufig im Ausland ansässig, wo die Lohnkosten niedrig und die Strafverfolgung aussichtslos sind. Die Bundesnetzagentur bietet euch ein Online-Formular für die Meldung solcher Anrufe an. Auch wenn nicht jeder Fall verfolgt wird, könnt ihr so bei der Aufklärung und Dokumentation beitragen.

Die Tricks der Nummer 015214006054

Durch einen technischen Trick kommen die Täter auf sehr hohe Anrufzahlen und sortieren gleichzeitig all jene aus, bei denen ihre Lügen keinen Erfolg hätten: Der Erstkontakt erfolgt über einen Wählcomputer, der die Opfer mit einer Bandansage auffordert, die „1“ zu drücken, wenn sie bei der Krankenkasse sparen wollen.

Viele der Anrufe sind sogenannte Ping-Anrufe: Dabei telefonieren die Computer eine Liste von gestohlenen Telefonnummern ab und lassen es einmal klingeln, um die Existenz der Nummer zu bestätigen.

Wer tatsächlich die „1“ drückt, wird mit einem menschlichen Callcenter-Mitarbeiter verbunden, der bereits euren Namen und eure Adresse kennt. Das deutet auf gekaufte oder gestohlene Daten hin. Solche „Kundenpakete“ werden zum Beispiel im Darknet oder über Telegram-Gruppen offen gehandelt.

Im Laufe des Verkaufsgesprächs lassen sich die Anrufer diese Daten von euch bestätigen. Außerdem wollen sie von euch Angaben über eure Krankenkasse sowie eure Kontodaten wissen.

Am besten nehmt ihr so ein Gespräch nicht an und setzt die Anrufernummer auf eine Blockliste. Drückt nicht die geforderte Taste und falls ihr das doch tut, solltet ihr die erste Regel bei solchen Verkaufsgesprächen beachten: Gebt keinerlei Daten heraus und bestätigt keine Nachfragen!

So blockiert ihr die 015214006054

Für solche unerwünschten Anrufe gibt es bei Android und iPhone die Liste der blockierten Nummern. Unser Video zeigt euch, wie ihr sie dort eintragt:

Im „Telefoniecenter“ der Telekom könnt ihr euch mit euren Logindaten anmelden und Anrufer im Festnetz blockieren. Dazu tragt ihr die Nummer einfach in die schwarze Liste ein und sie können euch nicht mehr stören.

Eine ähnliche Sperr-Liste findet ihr auch in der Fritz!Box. Ruft die Einstellungen des Routers auf und tragt die Spam-Nummer dort in die Liste ein.

Viele Smartphones und Router haben mittlerweile eine verbesserte Spam-Erkennung und blockieren solche Anrufe automatisch.

