Anruf von 015510541927: Kostenfalle und Datendiebstahl vermeiden

Die Handynummer 015510541927 entpuppt sich bei einem Anruf als Callcenter, dessen Hintermänner an euer Geld wollen. Sie gehört eigentlich zum Netz von E-Plus 3G aus Luxemburg, aber das ist ebenso gefälscht, wie die Behauptungen der Anrufer.

Dass euch die Nummer 015510541927 anruft und ihr dann im Hintergrund Callcenter-Geräusche hört, liegt an einer Technik namens Call-ID-Spoofing. Dabei fälscht ein Wählcomputer die ausgehende Rufnummer. Die Täter sitzen häufig sogar im Ausland.

Was steckt hinter den Anrufen durch 015510541927?

Extrem hartnäckige Anrufer behaupten, dass ihr an einem Lotto-Gewinnspiel teilgenommen und dieses dann nicht gekündigt habt. Dazu rufen sie ständig erneut an.

Angeblich wurde das Gewinnspiel nach einem Monat kostenpflichtig und nun sollt ihr für ein Jahr bezahlen – oder das freundliche Angebot der Anrufer annehmen, das Abo auf 4 Monate zu verkürzen.

Die Anrufer kennen euren Namen, die Adresse und Telefonnummer. Diese Daten wurden vermutlich gekauft oder gestohlen.

Nun wollen sie unbedingt an eure Bankdaten kommen und erzählen euch dazu beispielsweise, dass es in der Nummer einen Zahlendreher gäbe, weswegen ihr sie noch einmal richtig vorlesen sollt.

Falls ihr die Geschichte nicht glaub, die Datenherausgabe verweigert und nach genauen Daten zur Firma fragt, werden sie in der Regel sehr unverschämt und legen dann auf.

So wird die Nummer 015510541927 blockiert

Die Vorwahl dieses Netzes wird nur von Lebara vergeben und ist häufig mit Betrugsanrufen verbunden. Falls ihr auf den Listen dieser Kriminellen auftaucht, kann es sich lohnen, den ganzen Vorwahlbereich zu blockieren. Das geht bei Android mit kostenlosen Apps und ist auch im Festnetz und der Fritzbox möglich. Beim iPhone müsst ihr leider die Nummern einzeln sperren.