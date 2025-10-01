Anruf von 015510548907: Betrüger buchen Geld ab

Wenn euch das Callcenter mit der Handynummer 015510548907 anruft, dürft ihr euch nicht auf ein Gespräch einlassen. Die Gauner kennen sogar eure Kontodaten und Opfer berichten von ungenehmigten Abbuchungen. Worum geht’s?

Eigentlich handelt es sich bei diesen Anrufen der Nummer 015510548907 nur um die bekannte „Lotto-Masche“: Kriminelle Callcenter, oft aus dem Ausland, telefonieren Listen mit gestohlenen Personendaten ab, um ihre Opfer in ein Lotto-Abo zu drängen. Dieses Mal sind sie offenbar sogar an Kontodaten gekommen und haben keine Hemmungen, illegal Geld abzubuchen.

Wie läuft die Betrugsmasche ab?

Die Anrufer melden sich als „Lottozentrale“ oder „staatliche Lotterie“ und behaupten, man hätte einen Vertrag abgeschlossen, indem man die Kündigung einer Lotto-Probezeit vergessen hat.

Jetzt würde angeblich eine 12-monatiger Laufzeit beginnen, aber aus Kulanz würde man eine Verkürzung auf 3 Monate anbieten.

Dabei fällt auf, dass die Anrufer nicht nur all eure Daten haben, sondern sie fragen sie auch so ab, dass ihr mit „Ja“ antworten müsst. Sie fragen zum Beispiel „Spreche ich mit Frau/Herrn XYZ?“, „Sie wohnen an der Adresse …?“.

Häufig werden mit solchen Antworten gefälschte Vertragszustimmungen zusammengeschnitten.

Mit Druck wollen sie euch in das Kurz-Abo drängen, indem sie mit hohen Jahreskosten drohen. Das Abo soll 89 Euro pro Monat kosten. Wenn ihr euch darauf nicht einlassen wollt, drohen sie mit Zwangsvollzug.

Stellt ihr genauere Fragen nach der Firma oder der Webseite, auf der ihr den angeblichen Vertrag abgeschlossen habt, werden sie schnell unverschämt. Wenn ihr einen schriftlichen Nachweis des Vertrags fordert, beleidigen sie euch sogar und legen dann auf.

Ein Opfer berichtete bei Clever Dialer sogar von einer unberechtigten Kontoabbuchung.

Wir empfehlen, diese Anrufe gar nicht erst anzunehmen oder auf jeden Fall gleich zu Gesprächsbeginn aufzulegen und die Nummer zu sperren. Jegliche Abbuchung dieser Betrugsfirmen ist illegal und ihr solltet das Geld sofort zurückbuchen. Solange man euch keinen Vertragsabschluss schriftlich nachweisen kann, ist kein Vertrag zustande gekommen.

So blockiert ihr die 015510548907 – oder besser den ganzen Bereich 0155

Ihr könnt die Nummer bei Android und iPhone blockieren, indem ihr sie in der Anrufliste sperrt und als Spam oder Phishing meldet. Für Android gibt es sogar Apps, mit denen ihr den ganzen Vorwahlbereich sperren könnt.

Im „Telefoniecenter“ der Telekom gibt es zu diesem Zwecke eine Liste unerwünschter Anrufer. Dort könnt ihr den Vorwahlbereich eintragen, um für immer im Telekom-Festnetz Ruhe vor den Betrügern zu haben.

Schließlich könnt ihr solche Anrufe in der Fritzbox blockieren. Auch dort findet ihr eine Blacklist in den Router-Einstellungen.

Die Vorwahl 0155 gehört zum E-Plus-Netz Luxemburg. Es scheint so, dass Betrüger besonders einfach an diese SIM-Karten kommen, denn in letzter Zeit häufen sich die Betrugs-Beschwerden über Anrufe aus diesem Netz – wie etwa über die Nummer 015510544039.

Beschwerden bei der Bundesnetzagentur sind aus mehreren Gründen sinnlos. Einerseits dauert es durchaus mehr als 1 Jahr, bis mit einer Sperre reagiert wird. Andererseits werden solche SIM-Karten oft von ahnungslosen Strohmännern besorgt und die Hintermänner sind nicht zu fassen.