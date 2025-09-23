Anruf von 015510810263: Vorsicht vor potenzieller Gebührenfalle

Die Handynummer 015510810263 gehört eigentlich zum Netz von E-Plus Luxemburg, aber dahinter steckt offenbar ein deutsches Callcenter, das euch betrügen will. Die Anrufer kennen viele eurer Daten und wollen euch nun zu einer Vertragszustimmung drängen, die teuer werden kann.

Dass eine Handynummer anruft und ihr dann Callcenter-Geräusche im Hintergrund hört, sollte euch schon misstrauisch machen. In der Regel verwenden solche Unternehmen Mobilfunk-Nummern, um sich den Anschein eines Privatanrufs zu geben – und natürlich, um ihre echte Nummer zu verstecken. Diese Technik nennt sich Call-ID-Spoofing und sie wird bei Betrugsanrufen häufig genutzt.

Nummer 015510810263: Was wollen diese Anrufer?

Wer diese Nummer zurückruft landet auf der Mailbox.

Die Anrufe behaupten, im Auftrag der Firma „Deutsche Vorteilswelt“ anzurufen, bei der ihr angeblich ein Probeabo abgeschlossen, aber nicht gekündigt habt.

Sie sprechen euch mit eurem Namen an und nennen auch Daten wie die Adresse und E-Mail-Adresse.

Man erklärt euch, dass ihr mit einem Haken auf einer Webseite – die man euch nicht nennen kann(!) – ein Probeabo abgeschlossen habt. Das wird nach 2 Monaten kostenpflichtig und ihr sollt nun 12 Monate lang je 69,00 Euro zahlen.

Aus Kulanz würde man euch aber anbieten, das Abo auf 6 Monate zu verkürzen, wenn ihr den Anrufern eure Kontonummer bestätigt.

Wenn ihr hartnäckig bleibt, genauer nachfragt und die Aussagen anzweifelt, beschimpfen euch die Anrufe und legen auf. Sie rufen aber in der Regel nach kurzer Zeit wieder an.

Die Zusendung schriftlicher Unterlagen ist angeblich aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Weist man die Anrufer darauf hin, dass das aber ohnehin gesetzlich verpflichtend ist, wird man ebenfalls beschimpft.

Diese Nummer oder die ganze Vorwahl 0155 blockieren

Anrufe mit der Vorwahl 0155 werden häufig als Betrugsversuche gemeldet. Falls ihr niemanden kennt, der euch aus dem Luxemburger Mobilfunknetz anrufen könnte, solltet ihr diesen Vorwahlbereich am besten komplett sperren. Das geht einfach bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox. Nur beim iPhone müsst ihr das leider mit jeder Nummer einzeln machen.

Sobald so ein Anruf erfolgt ist, könnt ihr die Nummer im Handy einfach blockieren. Mit geeigneten Apps lassen sich in Android-Smartphones sogar Vorwahlbereiche abweisen.

Gegen Spam im Telekom-Festnetz gibt es die „Liste unerwünschter Anrufer“, die ihr online im „Telefoniecenter“ findet. Tragt dort einfach 0155 ein, um für immer Ruhe vor dem gesamten Netzbereich zu haben.

Auch in der Fritzbox gibt es eine Blacklist gegen Spam- und Betrugsnummern. Öffnet die Router-Einstellungen, um darauf zuzugreifen und tragt dann die Vorwahl ein. Damit werden alle Anrufe dieser Betrüger blockiert.

Den angeblichen Vertragsabschluss müssen solche Firmen nachweisen und da sie das nicht können, habt ihr nichts zu befürchten, wenn ihr diese Anrufe ignoriert und blockiert.

