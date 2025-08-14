Anruf von 015753955449: Betrugsmasche mit Daten-Phishing

Wenn euch die Nummer 015753955449 seltsam vorkommt, habt ihr guten Grund dazu. Dahinter steckt eine bekannte Betrugsmasche. Bei diesen Anrufen dürft ihr keine Daten herausgeben oder bestätigen!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Ablauf ist bekannt: Es klingelt, die Handynummer 015753955449 wird angezeigt, aber am anderen Ende hört man dann ein Callcenter. Die Betrüger versuchen, durch Vorspiegelung einer „privaten Nummer“, das übliche Misstrauen ihrer Opfer zu unterwandern. Möglich wird das durch sogenanntes Call-ID-Spoofing.

Anzeige

Miese Masche mit Kostenfallen-Gefahr

Die Anrufer melden sich unter anderem mit der Firmenbezeichnung Vitana Plus und behaupten, man habe ein Abo bei ihnen abgeschlossen. Unter diesem Namen findet man nicht nur eine Web-Seite ohne Impressum, deren Inhaber anonym ist, sondern auch verschiedene Anwälte, die vor dem Unternehmen warnen.

In diesem Fall rufen sie angeblich an, weil ein kostenloses Test-Abo sich in ein kostenpflichtiges Abo verwandelt hat.

Sie kennen eure persönlichen Daten inklusive Geburtsdatum und E-Mail-Adresse, wollen sich diese aber bestätigen lassen. Außerdem machen sie euch ein Angebot: Wenn ihr ihnen eure Bankdaten gebt, werden sie das Abo von 6 auf 3 Monate verkürzen.

Die Anrufer sind drängend bis unverschämt. Wenn man ihnen ihre Lügen nicht glaubt, versuchen sie es mit Druck und drohen mit Mahnverfahren.

Angeblich haben sie euch eine E-Mail geschickt und können sehen, dass ihr sie auch gelesen habt. Beides ist eine Lüge.

Schriftliche Erklärungen und Bestätigungen wollen sie euch nicht geben und behaupten, dass sie nur am Telefon möglich. Weist man sie darauf hin, dass solche Telefongeschäfte grundsätzlich eine schriftliche Bestätigung benötigen, legen sie auf.

Anzeige

Lasst euch nicht verängstigen. Wichtig ist, dass ihr den Anrufern keine Daten bestätigt oder gebt. Ohne eure IBAN können sie euch kein Geld stehlen und sie haben keinerlei Druckmittel gegen euch in der Hand. Legt einfach auf und sperrt diese Nummer.

Anzeige

Nummer 015753955449 abwimmeln und blockieren

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.