Anruf von 030499189805 – diese nervige Klingelei könnt ihr ganz einfach beenden

Die Berliner Telefonnummer 030499189805 gehört zu einem Unternehmen, das die Endziffern ständig wechselt, um weiterhin durch die Anruffilter zu kommen. Grundsätzlich sind diese Anrufe legal, aber werden von vielen als störend empfunden. Dabei könnt ihr sie ganz einfach loswerden.

Wenn es klingelt und die unbekannte Rufnummer 030499189805 angezeigt wird, ist das kein Grund zur Panik. Es bringt aber leider auch nicht viel, diese Anrufversuche einfach zu ignorieren, denn sie versuchen es immer wieder.

Wer ruft da mit der Nummer 030499189805 an?

Über Nummern, die mit 030499189 anfangen, haben wir schon mehrmals berichtet – etwa über die Nummern 030499189770, 030499189792 oder 030499189791.

Es handelt sich immer um das seriöse Berliner Marktforschungs-Institut INFO GmbH.

Das führt im Auftrag verschiedener Kunden Umfragen durch. Welche das aktuell sind, erfahrt ihr hier.

Häufig beschweren sich die angerufenen Personen über Ping-Anrufe, bei denen nach einem kurzen Klingeln sofort wieder aufgelegt wird. In diesen Fällen überprüft ein Computer nur, ob eure Nummer überhaupt existiert, weil sie zufällig erzeugt wurde.

Aus statistischen Gründen erfolgen die Anrufe immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Umfrage Personen aus allen Gesellschaftsschichten erreicht und nicht nur zum Beispiel jene, die den ganzen Tag zuhause sind.

Die Anrufer nennen ihren Namen, den Namen der Firma und den Grund ihres Anrufs. Ihr seid nicht verpflichtet, an den Umfragen teilzunehmen und könnt das sofort zu Beginn des Gesprächs ablehnen.

Ganz einfach: So könnt ihr eure Nummer für immer sperren lassen

Die INFO GmbH ist Mitglied im Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM). Daher verpflichtet sie sich, bestimmte Regeln einzuhalten.

Dazu gehört auch, dass ihr die Anrufer auffordern könnt, eure Telefonnummer für zukünftige Umfragen zu blockieren. In dem Fall nehmen sie die Nummer in eine Sperrliste auf, die gleichzeitig mit allen anderen ADM-Mitgliedern geteilt wird.

Daran solltet ihr denken, wenn ihr nicht generell gegen Umfragen seid, sondern nur aktuell nicht teilnehmen möchtet. Denn so eine Sperre bedeutet ja auch, dass eure Sichtweise bei Umfragen keine Berücksichtigung mehr findet.