Anrufe die mit +39377 anfangen: Diese Betrugsmasche kann teuer werden

Wenn es bei euch klingelt und Nummern wie +39 377 3287701 oder +39 377 3731417 angezeigt werden, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Auf keinen Fall dürft ihr der Forderung nachkommen, diese Betrüger auf WhatsApp zu kontaktieren. Was steckt dahinter?

Die Nummern mit der Vorwahl +39377 kommen aus dem italienischen Handynetz. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Rufnummernfälschung durch Call-ID-Spoofing, und die Täter befinden sich in Deutschland oder sogar außerhalb der EU. Eine Beschwerde bei Bundesnetzagentur ist sinnlos, weil die Nummern sich täglich ändern. Hier ist euer vernünftiges Verhalten gefragt: Nehmt die Anrufe nicht an und blockiert am besten den ganzen Vorwahlbereich – wenn ihr keine Kontakte in Italien habt.

Welche Gefahren drohen bei diesen +39377-Anrufen?

Manchmal rufen Menschen an und behaupten, sie hätten ein lohnenswertes Angebot für euch, wenn ihr sie über WhatsApp anruft. In einigen Fällen verlangen Bandnachrichten dasselbe.

Die Personen geben keinen Namen an und die Stimme ist euch mit Sicherheit nicht bekannt.

Sie wollen per WhatsApp kontaktiert werden, weil sie euch dann vorbereitete Texte mit Links schicken können. Darin wird euch beispielsweise ein Job als Produkttester angeboten. Oder sie geben sich als Mitarbeiter von Indeed oder Stepstone aus.

An diesem Punkt gibt es verschiedene Betrugsmodelle. Im einfachsten Fall sollt ihr euer Konto für Geldwäsche zur Verfügung stellen, wobei man euch Geld überweist, dass ihr – abzüglich einer Provision für euch – in Bitcoin umtauschen sollt.

Wenn es sich um ein Jobangebot handelt, könnt ihr angeblich Punkte sammeln und müsst manchmal Geld vorstrecken, das in der Regel schnell zurückgezahlt wird. Doch irgendwann hat sich ein großer Betrag angesammelt, der nicht mehr ausgeglichen wird – und gleichzeitig werdet ihr geblockt.

So oder so könnt ihr nur verlieren. Entweder macht ihr euch strafbar oder ihr verliert Geld. Aus diesem Grund empfehlen wir, den gesamten Vorwahlbereich +39377 zu blockieren und die Gespräche keinesfalls anzunehmen.

Rufnummerngasse +39377 sperren

Leider gibt, gibt es im iPhone keine Möglichkeit, ganze Rufnummernbereiche zu präventiv abzuweisen, aber in Android-Smartphones lassen sich Rufnummerngassen durch eine App blockieren.

Falls ihr nur gelegentlich solche Anrufe bekommt, blockiert sie einfach, indem ihr sie in der Anrufliste auswählt und dann zur Spam-Sperre hinzufügt.

