Anrufe von 021619039873 oder 021619039876: Wenn die Nummer mit 021619039 beginnt – gleich blockieren!

Ein Callcenter in Mönchengladbach gibt sich als Marktforschungsunternehmen aus. Die Nummern beginnen immer mit 021619039 und nur die letzten 3 Ziffern ändern sich. Mit hohem technischen Aufwand versuchen die Anrufer, an persönliche Informationen zu kommen.

Wir haben vor ähnlichen Telefonnummern bereits gewarnt, etwa im Fall der 021619039937. Offensichtlich ändern sich bei den Anrufen nur die Endziffern, sobald die Nummern verbrannt und überall gesperrt sind. Wir empfehlen euch, alle Anrufe dieser Firma bei der Bundesnetzagentur zu melden.

Welchen Zweck verfolgen die Anrufe?

Die Anrufer melden sich als Marktforschung und wollen nur eine einzige Frage stellen.

Teilweise berichten Beschwerden in Foren auch von KI-Anrufen, die häufig eure Antworten nicht verstehen.

Bislang ging es bei allen berichteten Anrufen immer darum, ob sich im Haushalt oder Familienumfeld eine Person mit einer Pflegestufe befindet.

Es gibt leider keine Informationen darüber, wie diese Anrufe weitergehen, wenn man diese Frage bejaht. Aufgrund ähnlicher Fälle kann aber vermutet werden, dass danach entweder sofort Angebote von entsprechenden Versicherungen folgen oder diese Daten für spätere Belästigungen vorsortiert werden.

In einigen Fällen handelte es sich nur im Ping-Anrufe, bei denen ein Computer testet, ob die angerufene Nummer überhaupt existiert. Dabei klingelt es nur einmal kurz und niemand ist in der Leitung.

Ein Rückruf bei der Nummer führ immer nur zu einem Besetztzeichen.

So wird die gesamte Rufummerngasse 021619039* gesperrt

Leider muss man im iPhone jede Nummer einzeln sperren, aber ihr könnt bei Android ganze Rufnummerngassen mit einer App blockieren.

Mit einem Trick könnt ihr im Telekom-Festnetz solche Telefonnummern-Anfänge blocken. Dazu ruft ihr im Browser das „Telefoniecenter“ auf, meldet euch an und tragt die Nummer dann in die Liste unerwünschter Rufnummern ein. Dazu reicht es, wenn ihr in diese Negativliste einfach den Anfang 021619039 einfügt.

Es gibt ebenfalls in der Fritzbox die Funktion, Rufnummerngassen zu sperren. In den Router-Einstellungen befindet sich eine Blacklist unter „Wahlhilfe“, in die ihr solche Nummern eintragen könnt.

