Ansage von Stiftung Warentest: Mehr darf euer Girokonto nicht kosten

Ob Sparkasse, Volksbank oder Trade Republic – mehr als 60 Euro sollte niemand fürs Girokonto berappen.

Bei 60 Euro zieht die Stiftung Warentest die magische Grenze: Mehr sollte in Deutschland niemand pro Jahr für ein Girokonto bezahlen – egal, bei welcher Bank. Zu diesem Schluss kommen die Testprofis in ihrer jährlichen Marktanalyse, die 711 Konten von Banken, Sparkassen und Neobrokern bundesweit vergleicht.

Zahlt nicht mehr als 60 Euro fürs Girokonto

Die Realität sieht jedoch anders aus, denn im Schnitt zahlen Kontoinhaber der StiWa zufolge rund 125 Euro im Jahr. Jeder zweite Bankkunde habe damit ein erhebliches Sparpotenzial bei der Wahl eines neuen Kontos oder sogar einer neuen Bank, so die Tester.

Besonders attraktiv für Sparfüchse sind die komplett kostenlosen Girokonten. Ohne weitere Bedingungen wie einen monatlichen Geldeingang identifiziert die StiWa nur noch 12 Girokonten, die euch keinen Cent kosten. Darunter sind fast alle von reinen Online-Banken oder Neobrokern. Auf Beratung und Service vor Ort müsst ihr bei den Spar-Konten also verzichten. Ein Jahr zuvor gab es immerhin noch 20 kostenlose Girokonten über Deutschland verteilt.

Wer monatlichen Geldeingang wie Gehalt oder Rente aufs Girokonto erhält, kann damit die Auswahl derzeit auf 17 weitere kostenlose Girokonten erhöhen.

Bis maximal zur 60-Euro-Grenze gibt es derzeit ganze 66 Angebote verschiedener Banken – die kostenlosen nicht eingerechnet. Mit weiteren Bedingungen wie Geldeingang kommen weitere 15 dazu. Wer sich etwas Mühe bei der Suche gibt, kann also aus 110 verschiedenen Girokonten wählen, bei denen die Kosten der Stiftung Warentest zufolge angemessen sind.

Versteckte Gebühren machen Billig-Konten teurer

Der Großteil der angebotenen Girokonten – laut eigenen Angaben deckt die StiWa mit ihrer Analyse etwa 70 Prozent des Markts ab – ist allerdings deutlich zu teuer. Das teuerste Girokonto kostet seine Nutzerinnen und Nutzer übrigens satte 720 Euro im Jahr.

Wer wechseln will, sollte den Warentestern zufolge auf ein paar Dinge achten: So kommen bei einigen Girokonten ohne Kontoführungsgebühren zusätzliche Kosten auf euch zu, etwa für eine Debit- oder Kreditkarte oder eine Gebühr für jede Überweisung. Das kann die Kosten aufs Jahr gerechnet höher treiben als bei manchen Angeboten mit etwas höheren Jahresgebühren, bei denen aber alle weiteren Services inbegriffen sind.

Ihr solltet sowohl bei eurer Bank nach günstigeren Konto-Optionen fragen, als euch auch bei der Konkurrenz umsehen. Vor dem Wechsel der Bank braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr euch zuvor gut informiert. Achtet aber immer auf eure persönlichen Umstände und Nutzungsgewohnheiten, die einen Einfluss auf die realen Kosten eures Kontos haben können.