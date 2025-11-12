Antivirus für Android: Braucht man einen Virenscanner?

Mit Antivirus-Apps könnt ihr eure Android-Geräte schützen. Wir erklären euch, ob ihr eine solche Software braucht.

Antivirus für Android nötig? Das ist die Ausgangslage

Früher galt unter Smartphone-Nutzern der einfache Grundsatz: Für Apple-Geräte mit dem Betriebssystem iOS war kein Virenschutz erforderlich, für Android-Handys dagegen schon. Begründet wurde die Aussage damit, dass sich im Google Play Store zum Teil infizierte Apps finden ließen.

Google, der Entwickler des Betriebssystems Android, stellt derzeit allerdings klar, dass keine zusätzliche Antivirus-App für das System nötig sei. Schließlich gebe es mit Google Play Protect auf jedem Gerät einen eingebauten Virenscanner, der Apps vor der Installation untersucht und so Malware erkennen soll.

Die Versprechen hält die Software aber nicht. Vergleiche mit anderen Sicherheitsanwendungen zeigen, dass der Google-Schutz die meisten Fehlermeldungen ausgibt und oft am wenigsten Sicherheit bietet.

Antivirus für Android nicht unbedingt erforderlich

Doch im Allgemeinen gilt: Wenn ihr beim Installieren von Apps auf einige Dinge achtet, könnt ihr auf eine Antivirus-App für Android verzichten. Wichtig ist, die Gefahr zu minimieren, schadhafte Apps zu installieren. Haltet euch dabei am besten an folgende Tipps:

Ladet eure Apps ausschließlich aus dem Google Play Store herunter. Nutzt keine anderen Quellen.

herunter. Nutzt keine anderen Quellen. Achtet darauf, dass ihr die „richtige App“ herunterladet. Zum Teil kursiert Malware, die ähnlich heißt oder ähnlich ausschaut .

. Schaut auch auf die User-Rezensionen sowie die Anzahl der Installationen , wenn ihr unsicher seid. Beide findet ihr übersichtlich im Google Play Store aufgelistet. Je häufiger eine App installiert ist, desto eher könnt ihr annehmen, dass sie sicher ist.

, wenn ihr unsicher seid. Beide findet ihr übersichtlich im Google Play Store aufgelistet. Je häufiger eine App installiert ist, desto eher könnt ihr annehmen, dass sie sicher ist. Lest euch die Informationen unter „Datensicherheit“ genau durch. Diese findet ihr bei jeder App unter den Eigenschaften.

In unserem Video erklären wir euch, wie ihr euer Android-Smartphone schützen könnt:

Diese Antivirus-Apps für Android sind empfehlenswert

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich eine Antivirus-Software für Android installieren. Kernfunktionen sind das Überprüfen von Apps auf Malware-Verdacht und Phishing-Schutz. Einige Virenscanner bieten zusätzliche Funktionen wie das Blockieren von Anrufen und eine Kindersicherung.

Kostenlos ist beispielsweise Sophos Intercept X for Mobile erhältlich. Auch VirusTotal Mobile und Mobile Security & Antivirus bieten euch einen guten Schutz und erhalten regelmäßig Updates.

