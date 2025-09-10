Anzeige-Ausfall im Toyota – Millionen Fahrzeuge betroffen

Toyota hat einen Rückruf wegen eines kuriosen Mangels gestartet. Denn Haltern verschiedener Modelle könnten unter Umständen während der Fahrt wichtige Infos fehlen.

Toyota: Elektronischer Fehler sorgt für Display-Problem

Wie auto motor sport berichtet, kann ein Fehler im digitalen Kombiinstrument dazu führen, dass das 12,3 Zoll große Display in verschiedenen Modellen des japanischen Herstellers schwarz bleibt – und dann Warnleuchten und Tempo nicht angezeigt werden.

Ursache für dieses unangenehme Phänomen ist ein Fehler in der Programmierung. Demnach wird der Speicher mit zu vielen Daten versorgt, sodass dieser vollläuft. Tritt dieser Fehler auf, bleibt das Display dunkel und dem Fahrer entgehen wichtige Informationen.

Welche Modelle sind vom Toyota-Rückruf betroffen?

Deutschlandweit ist von 63.000 Einheiten die Rede, die in die Werkstätten beordert werden. Fahrzeuge, die zwischen Februar 2022 und Juli 2025 vom Band liefen, könnten den Display-Fehler aufweisen. Folgende Modelle können betroffen sein:

RAV4

Corolla

Corolla Cross

GR Yaris

C-HR

Camry

Tacoma

Highlander

Yaris

Yaris Cross

Lexus LBX, LM und LS

Der Plug-in Hybrid-SUV Across und der Suzuki Swace könnten unter Umständen auch vom Rückruf betroffen sein. Grund dafür ist, dass die Modelle teilweise baugleich mit den Toyota-Fahrzeugen sind.

Welche Maßnahmen werden getroffen?

Ein Software-Update soll den Display-Fehler beheben, möglich ist aber auch ein Tausch des kompletten Digital-Moduls. Abhängig vom Modell veranschlagen die Toyota-Mechaniker eine bis zweieinhalb Stunden für die Instandsetzung.

Beim KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) läuft der Rückruf unter der Kennung „25SD-063“. Die Behörde informiert die betroffenen Fahrzeughalter. Alternativ könnt ihr als Halter aber auch die Abfrage auf der Toyota-Seite nutzen, um euch über einen möglichen Rückruf zu informieren.