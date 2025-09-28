Apple bezieht zum Scratchgate beim iPhone 17 Pro Stellung

Apple hat sich zum Scratchgate beim iPhone 17 Pro und 17 Pro Max geäußert.

Mit jedem neuen iPhone kommen nicht nur technische Innovationen, sondern auch Kontroversen. Beim iPhone 17 Pro steht diesmal die Frage im Raum: Ist das Gehäuse wirklich anfällig für Kratzer – oder handelt es sich um ein Missverständnis? Jetzt hat Apple eine unerwartete Begründung geliefert.

Apple äußert sich zum Scratchgate

Schon kurz nach Verkaufsstart berichteten Medien über auffällige Abnutzungsspuren an Ausstellungsgeräten in Apple Stores. Besonders betroffen: die Rückseite rund um den MagSafe-Ausschnitt. Auf Social Media machte sich schnell das Schlagwort „Scratchgate“ breit, begleitet von Fotos vermeintlich beschädigter Geräte.

Apple weist diese Kritik zurück. Nach eigenen Untersuchungen seien die sichtbaren Spuren keine Kratzer, sondern Materialrückstände von abgenutzten MagSafe-Ständern in den Stores. Diese lassen sich laut Apple problemlos entfernen. Auch ältere iPhones seien von diesem Problem betroffen. Man arbeite bereits daran, die beschädigten Ständer auszutauschen.

Kamera-Plateau ist auch ein Problem

Neben den Vorführgeräten sorgte ein Video von JerryRigEverything für Wirbel. Der YouTuber zeigte, dass die scharfkantigen Ränder um das Kameramodul besonders anfällig für Kratzer seien. Apple räumt ein, dass diese Kanten vergleichbare Eigenschaften wie andere eloxierte Aluminium-Produkte – etwa MacBooks – besitzen. Normale Abnutzung mit kleinen Kratzern sei daher im Laufe der Zeit nicht ungewöhnlich.

Trotz kleiner Schwachstellen verweist Apple auf die Vorteile des neuen Materials: Das „aerospace-grade 7000er-Aluminium“ ist leichter als Titan, verbessert die Wärmeableitung und steigert die Effizienz. Ob das „Scratchgate“ also mehr ist als ein Social-Media-Phänomen, bleibt offen. Sicher ist: Das Thema Haltbarkeit bleibt ein sensibles Feld, sobald Apple das Design seiner iPhones ändert (Quelle: 9to5Mac).

Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie empfindlich besonders die iPhone-17-Modelle sind, die in den Farben orange und blau ausgeliefert werden. Wir behalten die Entwicklung im Blick. Apple scheint aktuell nicht wirklich besorgt zu sein.