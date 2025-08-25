Apple braucht Hilfe: Ausgerechnet Google soll Siri retten

Apple sucht Hilfe beim größten Rivalen.

Im Ringen um den Anschluss bei generativer KI prüft Apple eine Kooperation mit Google. Konkret geht es darum, den Sprachassistenten Siri mithilfe von Googles Gemini-Technologie grundlegend zu überarbeiten.

Siri: Apple-KI reicht offenbar nicht aus

Nach jahrelangen Versprechungen wollte Apple seinen Siri-Assistenten im Frühjahr 2025 endlich spürbar intelligenter machen. Das Update wurde jedoch verschoben, laut internen Berichten wegen technischer Probleme. Nun steht offenbar fest, dass die hauseigene KI-Lösung der Konkurrenz nicht gewachsen ist. Apple prüft deshalb zwei Wege gleichzeitig, heißt es nun: eine interne Version und eine Variante mit externer KI-Technik.

Dazu passend wurde nun bekannt, dass Google bereits ein eigenes Modell für Apple entwickelt (Quelle: Bloomberg). Eine direkte Integration auf iPhones ist dabei aber vorerst nicht geplant, um die hohen Datenschutzversprechen Apples einzuhalten. Stattdessen sollen Apples Private-Cloud-Compute-Systeme zum Einsatz kommen.

Interne Machtverschiebungen machen den wahrscheinlichen Strategiewechsel bei Apple auch an anderer Stelle deutlich: Apples KI-Chef wurde kaltgestellt, das Projekt führt nun der Softwarechef Craig Federighi und der Vision-Pro-Architekt Mike Rockwell. Beide gelten als offen für externe Partnerschaften, meint der Apple-Experte Mark Gurman.

Gemini oder doch eigene KI?

Obwohl Anthropic mit seinem Claude-Modell lange als Favorit galt, scheiterten die Gespräche offenbar an den Konditionen. Apple sondiert nun erneut und hat dabei überraschenderweise Google als Spitzenkandidaten im Blick. Eine Übernahme von Perplexity AI wäre damit vom Tisch.

Die internen KI-Entwicklungen laufen derweil weiter, etwa mit einem neuen Modell mit einer Billion Parametern. Doch während OpenAI und Co. längst mit ähnlicher Komplexität arbeiten, steckt Apple noch in der Testphase. Anscheinend glauben auch bei Apple immer weniger Entscheidungsträger, dass der Abstand zur KI-Spitze in nächster Zeit kleiner werden könnte.