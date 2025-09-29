Apple CarPlay: Übersicht aller kompatiblen Apps in 2025

Mit Apple CarPlay bringt ihr die wichtigsten Funktionen eures iPhones direkt auf das Display eures Autos. Aber welche Apps könnt ihr überhaupt verwenden? Und was hat sich mit dem Update auf iOS 26 getan? Wir zeigen euch alle Anwendungen und wie ihr sie einstellt.
Liste aller kompatiblen Apps für Apple CarPlay
Nachfolgend listen wir euch alle Apps auf, die im Jahr 2025 mit Apple CarPlay kompatibel sind. Nach der Installation könnt ihr diese Apps über das „Apple CarPlay“-Menü im Infotainment-System eures Autos starten. Die Listen sind nach Alphabet sortiert.
Apps von Apple
- Hörbücher
- Kalender
- Karten
- Music
- Nachrichten
- Podcast
- Telefon
Apps zur Navigation
- Gaia GPS
- Google Maps
- HERE WeGo
- Magic Earth
- Sygic GPS-Navigation & Karten
- TomTom GO Navigation & Karten
- Waze
Apps zum Laden und Parken
- Chargepoint
- ChargeHub
- EasyPark
- Ein besserer Routenplaner
- Electrify America
- fillibri
- Nextcharge
- Plugshare
- Shell Recharge
- SpotHero
Apps für Musik und Podcasts
- Amazon Music
- Audible
- Bandcamp
- BBC Sounds
- BookPlayer
- Bound
- Castro
- Deezer
- Downcast
- iHeartRadio
- Libby
- Overcast
- Pandora
- Plexamp
- Pocket Casts
- Prolog
- SiriusXM
- Sonos
- SoundCloud
- Spotify
- Tidal
- TuneIn Radio
- VLC Media Player
- YouTube Music
Apps zur Kommunikation
- Kik
- LINE
- Rakuten Viber
- Signal
- Skype
- Slack
- Telegram
Apps für Wettervorhersagen
- MyRadar Wetterradar
- The Weather Channel
- Weatherology
- Weather on the Way
- Wetter unterwegs
- Windig
Sonstige Apps, die mit Apple CarPlay kompatibel sind
- Audacy: Radio & Sports Talk
- BBC
- Bloomberg
- CNBC
- Domino’s Pizza USA
- Dunkin’
- Esso App
- Microsoft Teams
- Ontrack
- Panera Bread
- TuneInRadio
- Webex
- Zoom Workplace
Apps zu Carplay hinzufügen oder sortieren
Damit ihr eine der oben genannten Apps im Auto über Apple CarPlay nutzen könnt, müsst ihr sie natürlich als Erstes auf eurem iPhone installieren. Wollt ihr Apps hinzufügen oder sortieren, geht ihr dann wie folgt vor:
- Öffnet die Einstellungen.
- Navigiert zu „Allgemein“.
- Öffnet nun CarPlay.
- Wählt anschließend euer Auto aus.
- Tippt auf „Anpassen“.
Wollt ihr Apps sortieren und so die Reihenfolge in Apple CarPlay ändern, verschiebt ihr sie über die drei waagerechten Striche auf der rechten Seite. Tippt ihr auf das rote Minus links, entfernt ihr Apps aus der Liste.
Scrollt ihr etwas weiter nach unten, findet ihr die Kategorie „Weitere Apps“. Ihr könnt Apps hinzufügen, indem ihr auf das grüne Plus tippt. Anschließend schiebt ihr die App über die drei Striche rechts nach oben oder unten in der Liste.
Die Apps werden nicht angezeigt? Dann habt ihr vermutlich nur vergessen, sie über die „Anpassen“-Funktion hinzuzufügen. Eventuell könnte es auch an der App-Version liegen. Schaut, ob ein Update verfügbar ist und fügt sie erneut der App-Liste in Apple CarPlay hinzu.
Neuerungen unter iOS 26
Mit dem Update auf iOS 26 hat sich nicht nur vieles an der Software des iPhones getan, auch Apple CarPlay profitiert von einigen Neuerungen. Nachfolgend listen wir euch die wichtigsten auf:
- Apple CarPlay erhält die Designsprache von Liquid Glass für App-Icons, Oberflächen und Hintergrundbildern.
- Unter Einstellungen < „Symbole anpassen“ könnt ihr die Optik der App-Icons von Standard auf „Dunkel“ oder „Klar“ ändern.
- Widgets, wie ihr sie vom iPhone kennt, gibt es jetzt auch für das Auto. Wischt oder scrollt dafür auf die 1. Seite der CarPlay-Oberfläche. Je nach Größe des Displays werden euch hier verschiedene App-Stapel angezeigt. Wollt ihr die Widgets anpassen, geht ihr über die Einstellungen am iPhone auf Allgemein < CarPlay und wählt euer Auto aus. Unter „Anpassen“ findet ihr die Widgets.
- Unter Einstellungen < „Live-Aktivitäten“ könnt ihr ausgewählte Live-Aktivitäten vom iPhone auf den Bildschirm von CarPlay übertragen.
- Unter Einstellungen < „Bedienungshilfen“ könnt ihr jetzt die Textgröße anpassen.
Hinzu kommen einige Detailverbesserungen für Benutzeroberflächen und Apps im Allgemeinen.
Apple stellt CarPlay Ultra vor
Im Mai 2025 hat Apple die nächste Generation von CarPlay vorgestellt und möchte damit eine verbesserte Integration mit dem Fahrzeug ermöglichen. Je nach Automodell soll sich CarPlay Ultra über das gesamte Armaturenbrett erstrecken, einschließlich Tacho, Klimasteuerung und Fahrzeugdaten.
In den USA und Kanada werden erste Wagen von Aston Martin mit Apple CarPlay Ultra ausgeliefert. In den nächsten 12 Monaten, so heißt es auf der offiziellen Apple-Website, sollen Automarken wie Hyundai, Kia und Genesis folgen.
Wann genau CarPlay Ultra auch in Autos auf deutschen Straßen verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt.