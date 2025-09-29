Apple CarPlay: Übersicht aller kompatiblen Apps in 2025

Mit Apple CarPlay bringt ihr die wichtigsten Funktionen eures iPhones direkt auf das Display eures Autos. Aber welche Apps könnt ihr überhaupt verwenden? Und was hat sich mit dem Update auf iOS 26 getan? Wir zeigen euch alle Anwendungen und wie ihr sie einstellt.

Liste aller kompatiblen Apps für Apple CarPlay

Nachfolgend listen wir euch alle Apps auf, die im Jahr 2025 mit Apple CarPlay kompatibel sind. Nach der Installation könnt ihr diese Apps über das „Apple CarPlay“-Menü im Infotainment-System eures Autos starten. Die Listen sind nach Alphabet sortiert.

Apps von Apple

Hörbücher

Kalender

Karten

Music

Nachrichten

Podcast

Telefon

Apps zur Navigation

Gaia GPS

Google Maps

HERE WeGo

Magic Earth

Sygic GPS-Navigation & Karten

TomTom GO Navigation & Karten

Waze

Apps zum Laden und Parken

Chargepoint

ChargeHub

EasyPark

Ein besserer Routenplaner

Electrify America

fillibri

Nextcharge

Plugshare

Shell Recharge

SpotHero

Apps für Musik und Podcasts

Amazon Music

Audible

Bandcamp

BBC Sounds

BookPlayer

Bound

Castro

Deezer

Downcast

iHeartRadio

Libby

Overcast

Pandora

Plexamp

Pocket Casts

Prolog

SiriusXM

Sonos

SoundCloud

Spotify

Tidal

TuneIn Radio

VLC Media Player

YouTube Music

Apps zur Kommunikation

Kik

LINE

Rakuten Viber

Signal

Skype

Slack

Telegram

WeChat

WhatsApp

Apps für Wettervorhersagen

MyRadar Wetterradar

The Weather Channel

Weatherology

Weather on the Way

Wetter unterwegs

Windig

Sonstige Apps, die mit Apple CarPlay kompatibel sind

Audacy: Radio & Sports Talk

BBC

Bloomberg

CNBC

Domino’s Pizza USA

Dunkin’

Esso App

Microsoft Teams

Ontrack

Panera Bread

TuneInRadio

Webex

Zoom Workplace

Apps zu Carplay hinzufügen oder sortieren

Damit ihr eine der oben genannten Apps im Auto über Apple CarPlay nutzen könnt, müsst ihr sie natürlich als Erstes auf eurem iPhone installieren. Wollt ihr Apps hinzufügen oder sortieren, geht ihr dann wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen.

Navigiert zu „Allgemein“.

Öffnet nun CarPlay .

. Wählt anschließend euer Auto aus.

Tippt auf „Anpassen“.

In den CarPlay-Einstellungen eures iPhones könnt ihr kompatible Apps hinzufügen oder sortieren. (© Screenshot GIGA)

Wollt ihr Apps sortieren und so die Reihenfolge in Apple CarPlay ändern, verschiebt ihr sie über die drei waagerechten Striche auf der rechten Seite. Tippt ihr auf das rote Minus links, entfernt ihr Apps aus der Liste.

Scrollt ihr etwas weiter nach unten, findet ihr die Kategorie „Weitere Apps“. Ihr könnt Apps hinzufügen, indem ihr auf das grüne Plus tippt. Anschließend schiebt ihr die App über die drei Striche rechts nach oben oder unten in der Liste.

Die Apps werden nicht angezeigt? Dann habt ihr vermutlich nur vergessen, sie über die „Anpassen“-Funktion hinzuzufügen. Eventuell könnte es auch an der App-Version liegen. Schaut, ob ein Update verfügbar ist und fügt sie erneut der App-Liste in Apple CarPlay hinzu.

Neuerungen unter iOS 26

Mit dem Update auf iOS 26 hat sich nicht nur vieles an der Software des iPhones getan, auch Apple CarPlay profitiert von einigen Neuerungen. Nachfolgend listen wir euch die wichtigsten auf:

Apple CarPlay erhält die Designsprache von Liquid Glass für App-Icons, Oberflächen und Hintergrundbildern.

für App-Icons, Oberflächen und Hintergrundbildern. Unter Einstellungen < „Symbole anpassen“ könnt ihr die Optik der App-Icons von Standard auf „Dunkel“ oder „Klar“ ändern.

von Standard auf „Dunkel“ oder „Klar“ ändern. Widgets, wie ihr sie vom iPhone kennt, gibt es jetzt auch für das Auto. Wischt oder scrollt dafür auf die 1. Seite der CarPlay-Oberfläche. Je nach Größe des Displays werden euch hier verschiedene App-Stapel angezeigt. Wollt ihr die Widgets anpassen, geht ihr über die Einstellungen am iPhone auf Allgemein < CarPlay und wählt euer Auto aus . Unter „Anpassen“ findet ihr die Widgets.

. Unter „Anpassen“ findet ihr die Widgets. Unter Einstellungen < „Live-Aktivitäten“ könnt ihr ausgewählte Live-Aktivitäten vom iPhone auf den Bildschirm von CarPlay übertragen.

auf den Bildschirm von CarPlay übertragen. Unter Einstellungen < „Bedienungshilfen“ könnt ihr jetzt die Textgröße anpassen.

Am iPhone könnt ihr die Widgets für CarPlay im Auto anpassen. (© Screenshot GIGA)

Hinzu kommen einige Detailverbesserungen für Benutzeroberflächen und Apps im Allgemeinen.

Apple stellt CarPlay Ultra vor

Im Mai 2025 hat Apple die nächste Generation von CarPlay vorgestellt und möchte damit eine verbesserte Integration mit dem Fahrzeug ermöglichen. Je nach Automodell soll sich CarPlay Ultra über das gesamte Armaturenbrett erstrecken, einschließlich Tacho, Klimasteuerung und Fahrzeugdaten.

In den USA und Kanada werden erste Wagen von Aston Martin mit Apple CarPlay Ultra ausgeliefert. In den nächsten 12 Monaten, so heißt es auf der offiziellen Apple-Website, sollen Automarken wie Hyundai, Kia und Genesis folgen.

Wann genau CarPlay Ultra auch in Autos auf deutschen Straßen verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt.

