Apple dreht den Spieß um: Neues iPhone-Update schaltet verbotenes Feature frei

Apple bringt heimlich ein lange vermisstes Feature auf der Apple Watch zurück.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 kehrt die lange vermisste Blutsauerstoffmessung auf der Apple Watch zurück – wenn auch in leicht veränderter Form und für iPhone- und Apple-Watch-Nutzer in den USA. Damit reagiert der Konzern auf ein Patenturteil und umgeht die bisherigen Einschränkungen.

Anzeige

Von Apple clever gelöst: iPhone übernimmt die Berechnung

Das frische Update iOS 18.6.1 folgt nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 18.6 am 29. Juli 2025. Während die vorherige Version vor allem kleinere Fehlerkorrekturen, Sicherheits-Updates und regulatorische Anpassungen brachte, enthält die neue Version ein deutlich spannenderes Feature-Revival.

Apple informiert auf dem iPhone über das Feature-Upgrade. (© Screenshot GIGA)

Mit den Updates von iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 wird die Blutsauerstoffmessung für bestimmte Apple-Watch-Modelle in den USA wieder freigeschaltet – allerdings nicht mehr so wie früher. Betroffen sind die Apple Watch Series 9, Series 10 und die Apple Watch Ultra 2, bei denen die Funktion bisher deaktiviert war (Quelle: Apple).

Anzeige

Der entscheidende Unterschied: Die Sensoren in der Apple Watch bleiben zwar aktiv, doch die Berechnung der Messergebnisse findet nicht mehr auf der Uhr statt, sondern auf dem gekoppelten iPhone. Die Resultate landen anschließend in der Health-App im Bereich „Atmung“.

Wichtig: Für bereits verkaufte Apple Watches mit funktionierender Blutsauerstoffmessung – ebenso wie für Modelle, die außerhalb der USA erworben wurden – ändert sich hingegen nichts.

Hintergrund: Das Patentproblem mit Masimo

Die Rückkehr der Funktion ist das Ergebnis einer Entscheidung der US-Zollbehörde. Zuvor hatte die United States International Trade Commission (ITC) Anfang 2024 festgestellt, dass Apple Patente des Medizintechnikunternehmens Masimo im Bereich der Blutsauerstoffmessung verletzt hatte. Die Folge: Ein Handelsverbot, das Apple zum Verkaufsstopp der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 in den USA zwang.

Kurz darauf nahm Apple den Verkauf wieder auf, indem man die Blutsauerstofffunktion in US-Modellen schlicht deaktivierte. Seitdem besaßen alle in den USA gekauften Geräte der Serien 9, 10 und Ultra 2 einen funktionslosen Sensor – bis jetzt.

Anzeige

Kurzum: Funktion zurück, Problem umgangen

Mit iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 bringt Apple die Blutsauerstoffmessung in den USA zurück, ohne das ITC-Urteil direkt zu verletzen. Der Trick mit der Berechnung auf dem iPhone zeigt einmal mehr, wie flexibel Apple auf regulatorische Hürden reagieren kann – und dürfte betroffene Nutzerinnen und Nutzer in den USA besonders freuen.