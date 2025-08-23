Apple entwickelt völlig neue Plattform – fernab von iPhone und iOS

„Charismatic“ – das mysteriöse Projekt, über das Apple bisher nicht spricht.

Apple plant den nächsten großen Schritt: Laut einem Bericht von Bloomberg-Experte Mark Gurman entwickelt der iPhone-Hersteller ein völlig neues Betriebssystem mit dem Codenamen „Charismatic“. Dieses soll nicht für iPhone, iPad oder Mac gedacht sein, sondern künftig eine völlig neue Geräteklasse antreiben – darunter einen Smart-Home-Hub (2026) und einen Tischroboter (2027).

„Charismatic“ statt iOS: Apples neues homeOS

Seit Jahren kursieren Gerüchte über ein sogenanntes homeOS. Genau das scheint Apple jetzt in Arbeit zu haben. Gurman berichtet, dass die neue Plattform Elemente von tvOS und watchOS vereinen soll. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich unter anderem auf ein hexagonales Raster von Apps freuen, wie man es bereits von der Apple Watch kennt.

Apple setzt dabei auf Zifferblätter und Widgets als zentrale Bedienelemente. Hinzu kommen mehrere vorinstallierte Apps wie Kalender, Kamera, Musik, Erinnerungen und Notizen.

Bedienung über Siri, Touch und Gesichtserkennung

Auch bei der Bedienung geht Apple neue Wege. Laut Gurman soll die Interaktion in erster Linie per Siri-Sprachbefehl erfolgen, alternativ ist aber auch Touch-Eingabe möglich.

Spannend: Die Geräte werden wohl mehrere Benutzerkonten unterstützen. Eine integrierte Frontkamera erkennt dabei automatisch, wer vor dem Gerät steht, und passt Oberfläche, Funktionen und Inhalte entsprechend an. Damit könnten die Apple-Geräte erstmals konsequent für die Nutzung in Familien oder Wohngemeinschaften ausgelegt sein.

Ausblick: 2026 geht es los

Mit „Charismatic“ erweitert Apple sein Software-Portfolio über iPhone, iPad, Mac und Watch hinaus – ein deutliches Signal, dass der Konzern seine Ambitionen im Smart-Home-Bereich ausbauen will. In den nächsten Monaten dürften weitere Details ans Licht kommen, ehe die ersten Geräte bereits im kommenden Jahr erscheinen.