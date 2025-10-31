Apple geht aufs Ganze: So soll das iPad Pro noch mehr Leistung rausholen

Apple will mit dem nächsten iPad Pro richtig durchstarten.

Einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge arbeitet Apple an einem Feature, mit dem das zukünftige iPad Pro noch mehr Leistung bekommen könnte. Mit einem Vapor Chamber Cooling System könnte das Luxus-Tablet bald sogar richtig leistungsstarken Laptops Konkurrenz machen.

Spendiert Apple dem iPad Pro ein neues Kühlsystem?

Dem Bericht zufolge soll Apple sein neues Tablet-Kühl-Feature für einen Release im Frühling 2027 in Stellung bringen – dann also, wenn auch ein neues iPad Pro erwartet wird.

Apple-Insider kennen das Vapor Chamber Cooling System bereits vom iPhone 17 Pro und Pro Max. Damit können interne Komponenten effektiv gekühlt werden, was der maximal möglichen Leistung des Geräts zugute kommt – zusätzliche Ventilatoren werden nicht benötigt.

Mit dem innovativen Kühlsystem könnte Apple bei seinem kommenden iPad noch einmal ein paar Prozentpunkte Leistung drauflegen – gerade rechtzeitig für den neuen M6-Chip, der wohl ebenfalls in dem Tablet für ordentlich Power sorgen soll. Im Gesamtpaket hätte das iPad Pro damit Leistung zu bieten, die so manchen Laptop alt aussehen lässt (Quelle: Bloomberg)

iPad Pro kommt wohl 2027

Auch wenn das neue Kühl-Feature für das iPad Pro äußerst vielversprechend klingt, müssen sich Apple-Fans erst einmal gedulden – immerhin ist das aktuelle iPad Pro gerade erst ein paar Tage alt.

Apple hatte sein Tablet diesen Monat zunächst unscheinbar per Pressemitteilung angekündigt und dann am 22. Oktober in den Verkauf gegeben. Auch wenn die Flüssigkühlung fehlt, kann das iPad Pro bereits jetzt mit dem M5-Chip jede Menge Leistung bieten. Falls ihr also jetzt ein neues Tablet benötigt, müsst ihr nicht bis 2027 warten.

Wenn ihr dagegen auf ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches iPad hofft, dann müsst ihr eventuell einen langen Atem haben – mit einem faltbaren 18-Zoll-iPad ist wohl erst frühestens 2029 zu rechnen.