Apple-Hammer: iPhone 16 mit unbegrenztem Datenvolumen und 200 € Bonus bei Vodafone

Vodafone hat für kurze Zeit ein besonders attraktives Angebot im Programm – ideal für alle, die mit einem neuen iPhone liebäugeln und unbegrenztes Datenvolumen nutzen möchten. Für Neukunden gibt es bei Buchung bestimmter GigaMobil- oder GigaMobil-Young-Tarife zusammen mit dem iPhone 16 oder iPhone 15 nicht nur einen 200-Euro-Willkommensbonus, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen.

Bei Vodafone bekommt ihr aktuell 200 Euro gutgeschrieben, wenn ihr euch ein iPhone 15 oder 16 zum Tarif holt. So bekommt ihr zum Beispiel das iPhone 16 (128 GB) zusammen mit dem "GigaMobil M"- oder "GigaMobil Young M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung.

Die Tarife enthalten für kurze Zeit unbegrenztes Datenvolumen (statt 50 GB) mit bis zu 300 Mbit/s, eine Allnet- und SMS-Flat sowie 5G-Nutzung. Der Young-Tarif richtet sich an alle zwischen 18 und 27 Jahren und kostet weniger als die Standardvariante.

Einmalige Versandkosten von 9,98 Euro kommen hinzu, der Anschlusspreis entfällt. Der 200-Euro-Willkommensbonus wird über 24 Monate mit einem monatlichen Rabatt von 8,34 Euro verrechnet und ist bereits im Preis enthalten.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: GigaMobil M / GigaMobil Young M

Allnet- und SMS-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (300 Mbit/s)

(300 Mbit/s) 200 Euro Apple-Willkommensbonus (24 × 8,34 Euro Rabatt)

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Die Kosten des Tarif-Pakets auf einen Blick

GigaMobil M:

24 × 64,65 Euro monatliche Grundgebühr = 1.551,60 Euro

Einmalig: 1 Euro Zuzahlung + 9,98 Euro Versand = 10,98 Euro

Gesamtkosten: 1.562,58 Euro

Gerätewert laut idealo: 697,50 Euro

Effektivkosten: 865,08 Euro = 36,05 Euro pro Monat

GigaMobil M Young:

24 × 54,65 Euro monatliche Grundgebühr = 1.311,60 Euro

Einmalig: 1 Euro Zuzahlung + 9,98 Euro Versand = 10,98 Euro

Gesamtkosten: 1.322,58 Euro

Gerätewert laut idealo: 697,50 Euro

Effektivkosten: 625,08 Euro = 26,05 Euro pro Monat

Wer ohnehin auf ein iPhone 16 umsteigen möchte und mit einer 24-monatigen Vertragsbindung leben kann, bekommt hier ein günstiges Komplettpaket mit unbegrenztem LTE/5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz.

iPhone 16: Apples aktuellstes Smartphone

Das iPhone 16 bietet den neuesten Apple-Chip für maximale Performance, eine verbesserte Kamera, längere Akkulaufzeit und das gewohnt hochwertige Design. Das OLED-Display liefert satte Farben und hohe Helligkeit, während iOS über mehrere Jahre Updates garantiert.