Apple hat es geschafft: Dieses iPhone-17-Modell hat Amazon im Sturm erobert

Trotz des hohen Preises und der ungewöhnlichen Farbe setzt sich ein neues iPhone-17-Modell auf Amazon durch.

Apple hat es wieder geschafft: Mit dem iPhone 17 Pro stürmt der Konzern direkt nach dem Marktstart an die Spitze der Amazon-Bestsellerliste (bei Amazon anschauen). Das Modell mit 256 GB Speicher, 6,3 Zoll großem Display und neuem A19-Pro-Chip verkauft sich derzeit besser als jedes andere Smartphone auf der Plattform.

Neue iPhones erobern Amazon

Für Apple ist das keine Premiere, aber dennoch bemerkenswert. Denn trotz des hohen Preises von 1.299 Euro (bei Amazon anschauen) greifen Käufer sofort zu, sodass dort eine Wartezeit bis Oktober entstanden ist. Bei den ersten Rezensionen bekommt das iPhone 17 Pro bereits überwiegend positives Feedback.

Doch das iPhone 17 Pro ist nicht das einzige Gerät, das Aufmerksamkeit erregt. Auch das größere iPhone 17 Pro Max mit 6,9 Zoll und derselben Chip-Power reiht sich auf Platz 2 der Amazon-Liste ein. Es ist mit 1.449 Euro (bei Amazon anschauen) sogar noch teurer als das normale Pro.

Apple dominiert die Smartphone-Bestseller von Amazon. (© Amazon / Apple / Samsung / Screenshot: GIGA)

Wer etwas günstiger einsteigen möchte, greift zum iPhone 17 mit 6,3 Zoll und A19-Chip ohne Pro-Features. Mit einem Preis von 949 Euro (bei Amazon anschauen) ist es die clevere Wahl für alle, die nicht zu viel bezahlen, aber trotzdem ein aktuelles iPhone haben wollen. Damit liegen gleich drei Modelle der neuen Generation auf den vordersten Plätzen.

iPhone Air weit abgeschlagen

Neben der klassischen Modellreihe überrascht Apple in diesem Jahr mit einem weiteren Highlight – dem iPhone Air. Es ist das bislang dünnste iPhone überhaupt, kommt mit 6,5-Zoll-Display und der gleichen 120-Hz-Promotion-Technologie wie die Pro-Modelle. Mit einem Preis von 1.199 Euro (bei Amazon anschauen) positioniert es sich zwischen dem Standard- und dem Pro-Bereich. Trotz seiner Neuheit hat es den Sprung nur auf den 15. Platz der Bestseller geschafft.

Apple möchte mit der beiden Produktpalette verschiedene Käuferschichten ansprechen. Während das Pro und Pro Max vor allem Power-User locken, bietet das Standardmodell den Einstieg in die neue Generation. Das Air wiederum richtet sich an all jene, die Design und Leichtigkeit schätzen, ohne auf Top-Hardware verzichten zu wollen.