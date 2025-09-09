Apple hat mich: Diesem neuen iPhone werde ich als Android-Nutzer schwer widerstehen können

Seit Jahren nörgele ich als Android-Nutzer an neuen iPhones herum, weil immer etwas nicht passte – das ist jetzt Geschichte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Apple hat mich an der Angel

Apple hat es doch tatsächlich geschafft. Die in meinen Augen größten Nachteile des „Basis“-iPhones wurden behoben. Einerseits gibt es beim iPhone 17 nun direkt 256 GB internen Speicher, was Samsung und Google bis heute in der Oberklasse nicht hinbekommen, und andererseits endlich ein 120-Hz-Display.

Anzeige

Von den vielen anderen Verbesserungen möchte ich gar nicht sprechen – wie dem 3.000-Nits-Display, dem verbesserten Ceramic Shield 2 oder dem stärkeren Chip, der natürlich alle wichtigen KI-Fähigkeiten besitzt. Auch die Akkulaufzeit soll wieder hervorragend ausfallen.

In meinen Augen ist dieses Smartphone, ähnlich dem Pixel 10, ideal für normale Nutzer. Es bietet ein tolles Rundum-Paket, das nicht viele Wünsche offen lässt. Für den Alltag eines normalen Menschen reichen solche Smartphones voll aus.

Zusammenfassung des Events:

Anzeige

Und wieso sollte ich jetzt wechseln?

Wegen der Apple Watch. Für mich ist und bleibt die Apple Watch die beste Smartwatch auf dem Markt. Ich wollte aber nie ein teures Pro-Modell kaufen, nur um die Apple-Smartwatch nutzen zu können. Und dass Apple die Smartwatch für Android freigibt, ist unrealistisch.

Mit dem iPhone 17 werden die Karten zumindest für mich neu gemischt. Apple hat ein richtig gutes Smartphone mit vielen Neuerungen im Angebot, das für mich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt und mit der Apple Watch kompatibel ist.

Dazu würde ich mir eine Apple Watch Series 11 kaufen und die neuen AirPods Pro 3, die auch tolle Verbesserungen erfahren haben. Noch nie war ich so in Versuchung, meine wohlbehütete Pixel-Welt von Google zu verlassen und auf die andere Seite zu wechseln.

Ich nutze bereits ein MacBook Air und könnte mir das iPhone 17 und eine Apple Watch gut in meinem Alltag vorstellen. Vorher muss Apple aber noch beweisen, dass die KI-Funktion mithalten kann. Das Gefühl habe ich aktuell noch nicht.