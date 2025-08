Apple im Rampenlicht? Huawei will iPhone 17 die Show stehlen

Huawei könnte mit neuem Tri-Fold ins iPhone-17-Event grätschen.

Apple will feiern – doch Huawei könnte die Party crashen. Gerüchte besagen, dass der chinesische Hersteller sein nächstes Tri-Fold-Smartphone just in derselben Woche wie das iPhone 17 enthüllen will. Und das Gerät soll sogar deutlich teurer werden als Apples erstes Foldable.

Huawei Mate XTs: Teurer als das iPhone Fold

Der Foldable-Markt bleibt in Bewegung. Während Apple wohl erst 2026, und damit sehr spät, in diesen Bereich einsteigt, könnte Huawei schon im September 2025 mit dem verbesserten Mate XTs eine Neuauflage des doppelt faltbaren Boliden bringen.

Preislich greift das Modell wohl ganz oben ins Regal: Von rund 20.000 Yuan (umgerechnet etwa 2.435 Euro) ist die Rede. Damit wäre es deutlich teurer als das geplante iPhone Fold, das angeblich bei rund 15.999 Yuan (umgerechnet etwa 1.943 Euro) starten soll. Zum Vergleich: Das erste Huawei Mate XT kostete 19.999 Yuan (umgerechnet etwa 2.429 Euro).

Dafür bekommt man auch richtig viel Smartphone: Ausgeklappt misst das Mate XTs über zehn Zoll – also Tablet-Feeling im Hosentaschenformat. Kombiniert mit einer Auswahl an Farben, robusten Materialien und womöglich sogar Satellitenfunk hat das Tri-Fold durchaus das Zeug zum echten Hingucker.

Cleveres Timing – nicht zum ersten Mal

Dass Huawei seinen Launch so dicht an Apples Keynote legen will, dürfte kein Zufall sein. Schon 2024 brachte der Hersteller das Mate XT nur wenige Stunden nach dem iPhone 16 auf den Markt. Ein PR-Schachzug, der offenbar Wiederholung findet (Quelle: CNBC).

Laut aktuellen Spekulationen soll das Mate XTs am 12. September in China vorgestellt werden – nur wenige Tage, vielleicht sogar Stunden vor Apples iPhone-17-Event (Quelle: Weibo).

Ob Huawei so tatsächlich Apples Rampenlicht stiehlt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Tri-Fold-Smartphones bleiben Spielzeug für Technik-Enthusiasten mit tiefen Taschen. Schon das Vorgängermodell, das Huawei Mate XT Ultimate Design, kostete in Deutschland stolze 3.499 Euro und selbst Reparaturen gehen ordentlich ins Geld.

Für alle anderen heißt es: Zurücklehnen, Popcorn schnappen und zuschauen, wie zwei Tech-Giganten versuchen, sich gegenseitig die Show zu stehlen.

