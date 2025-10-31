Apple kann nicht mithalten: Wer Android-Handys nutzt, hat einen entscheidenden Vorteil

Sicher unterwegs mit Android-Smartphones?

Android-Nutzer haben derzeit einen echten Vorsprung, wenn es um digitale Sicherheit geht. Laut neuen Daten von Google erkennen Android-Geräte Betrugsversuche zuverlässiger und schützen ihre Nutzer so effektiver als das iPhone.

Android-Nutzer melden weniger Betrugsversuche

Google hat dazu zusammen mit YouGov eine Studie mit Nutzern aus den USA, Indien und Brasilien durchgeführt. Das Ergebnis: 58 Prozent mehr Android-Nutzer als iPhone-Nutzer gaben an, in der letzten Woche keine einzige Scam-SMS erhalten zu haben.

Bei Besitzern eines Pixel-Smartphones war der Unterschied noch deutlicher. 96 Prozent waren häufiger scamfrei als iPhone-User. Währenddessen gaben iPhone-Nutzer 65 Prozent häufiger an, in nur einer Woche drei oder mehr Betrugsnachrichten bekommen zu haben.

Android-Nutzer bewerteten den Betrugsschutz auch häufiger als „sehr effektiv“, während iPhone-Nutzer häufiger angaben, dass ihr Gerät überhaupt nicht effektiv sei (Quelle: Google).

Google begründet die Ergebnisse unter anderem mit KI-Funktionen bei Google Messages, die Nachrichten sofort auf bekannte Muster untersuchen, die von Betrügern verwendet werden. Auch Scam-Anrufe sollen automatisch geblockt werden. Google will ähnliche Features voraussichtlich auch auf Drittanbieter-Apps wie WhatsApp ausweiten.

Auch unabhängige Studien loben Android-Geräte

Google klopft sich mit der eigenen Studie selbst auf die Schulter, doch sie verweisen auch auf unabhängige Untersuchungen, die zu ähnlichen Schlüssen kommen. Counterpoint Research legt Ergebnisse vor, wonach Android-Geräte neun Schutzebenen auf Basis von künstlicher Intelligenz bieten würden, während es bei iPhones nur zwei seien (zur Counterpount-Studie).

Google liegt hier allerdings spezifisch mit KI-Funktionen vorne, während Apple durchaus andere konventionelle Methoden zum Schutz der Nutzer vorweisen kann.

Die Cybersecurity-Firma Leviathan Security Group hat ebenfalls Betrugsschutz bei verschiedenen Smartphones untersucht und kommt zu dem Schluss, dass Android-Handy und vor allem das Pixel 10 Pro mit Schutz vor betrügerischen Anrufen und Warnungen in Echtzeit punkten kann. Die Studie wurde zwar von Google in Auftrag gegeben, sei aber trotzdem unabhängig durchgeführt worden (zur Leviathan-Studie).